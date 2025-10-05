Karas Ukrainoje. Ukrainos miestai skendo dūmuose ir liepsnose: rusai smogė Lvivui, Zaporižioje – gyvybę nusinešusi ataka

Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) derasi su Maskva ir Kyjivu dėl Zaporižios elektrinės elektros tiekimo iš išorės atkūrimo.
Didžiausia Europoje elektrinė savo aušinimo sistemai naudoja generatorius, todėl dėl karinių veiksmų negalima atlikti būtino elektros energijos tiekimo sistemų remonto.
Ukrainos užsienio žvalgybos tarnyba (SZRU) turi įrodymų, kad Kinija Rusijai perduoda palydovinius žvalgybos duomenis, kurie padeda vykdyti raketų smūgius prieš Ukrainą, ypač prieš užsienio investuotojų objektus. Apie tai naujienų agentūrai „Ukrinform“ teigė SZRU pareigūnas Olehas Oleksandrovas.
„Yra įrodymų apie aukšto lygio Rusijos ir Kinijos bendradarbiavimą vykdant palydovinę Ukrainos teritorijos žvalgybą, siekiant nustatyti ir išvalgyti strateginius taikinius, kurie būtų sunaikinti. Kaip matėme pastaraisiais mėnesiais, šie objektai gali priklausyti užsienio investuotojams“, – sakė jis.
Rusija subombardavo Sumų srityje esančią Šostkos traukinių stotį ir maršrutu Šostka–Kyjivas važiavusį traukinį. Per šį išpuolį nukentėjo žmonės, praneša naujienų portalas „rbc.ua“.
„Rusija atakavo traukinių stotį Šostkos savivaldybėje. Priešas specialiai smogė civilinei infrastruktūrai – keleiviniam traukiniui vykusiam maršrutu Šostka–Kyjivas“, – Sumų srities karinės administracijos vadovas Olehas Hrihorovas paskelbė socialinėje platformoje „Telegram“.
Jis teigė, kad nukentėjo keleiviai, o įvykio vietoje dirba gelbėtojai, medikai ir visos kitos skubios pagalbos tarnybos. Žalos mastas ir nukentėjusiųjų skaičius tikslinami.
