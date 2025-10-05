Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Netoli Varšuvos gyventojai aptiko į droną panašų objektą: vis dar nežinoma, kaip jis ten galėjo patekti

2025 m. spalio 5 d. 22:06
Lrytas.lt
Spalio 4 d., šeštadienį vakare, netoli Varšuvos aptiktos į droną panašus objektas. Skelbiama, kad šis nėra susijęs su neseniai įvykusiais Rusijos smūgiais prieš Ukrainą.
Daugiau nuotraukų (1)
Į droną panašų objektą Lenkijos gyventojai aptiko Masovijos vaivadijoje.
Pasak RMF FM, Lenkijos tarnybos nedelsdamos pradėjo tyrimą, tačiau, preliminariais duomenimis, atmetė prielaidą, kad dronas į Lenkiją nukrito dėl neseniai įvykusių Rusijos išpuolių Ukrainoje.
Žurnalistai teigė, kad objektas buvo sudaužytas, o jo nuolaužos – išsibarsčiusios lauke. Aplink esančioje teritorijoje buvo tik apleistas namas.
Tyrėjai vis dar dirba, kad nustatytų objekto kilmę ir laiką, kada jis galėjo ten atsirasti.
Taip pat skelbiama, kad anksčiau sekmadienį netoli Varšuvos buvo rasti kito neidentifikuoto skraidančio objekto likučiai.
Parengta pagal „RBC-Ukraine“ informaciją.
dronasVaršuvaLenkija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.