Netoli Varšuvos gyventojai aptiko į droną panašų objektą: vis dar nežinoma, kaip jis ten galėjo patekti

Į droną panašų objektą Lenkijos gyventojai aptiko Masovijos vaivadijoje.
Pasak RMF FM, Lenkijos tarnybos nedelsdamos pradėjo tyrimą, tačiau, preliminariais duomenimis, atmetė prielaidą, kad dronas į Lenkiją nukrito dėl neseniai įvykusių Rusijos išpuolių Ukrainoje.
Žurnalistai teigė, kad objektas buvo sudaužytas, o jo nuolaužos – išsibarsčiusios lauke. Aplink esančioje teritorijoje buvo tik apleistas namas.
Tyrėjai vis dar dirba, kad nustatytų objekto kilmę ir laiką, kada jis galėjo ten atsirasti.
Taip pat skelbiama, kad anksčiau sekmadienį netoli Varšuvos buvo rasti kito neidentifikuoto skraidančio objekto likučiai.
Parengta pagal „RBC-Ukraine“ informaciją.