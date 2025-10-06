Izraelis pranešė deportavęs 171 Gazos flotilės aktyvistą, tarp jų – ir G. Thunberg

Užsienio reikalų ministerija platformoje „X“ teigė, kad „dar 171 provokatorius iš „Hamas-Sumud“ flotilės, įskaitant Gretą Thunberg, šiandien buvo deportuotas iš Izraelio į Graikiją ir Slovakiją“.
BBC teigimu, iš Izraelio deportuojami asmenys yra Graikijos, Italijos, Prancūzijos, Airijos, Švedijos, Lenkijos, Vokietijos, Bulgarijos, Lietuvos, Austrijos, Liuksemburgo, Suomijos, Danijos, Slovakijos, Šveicarijos, Norvegijos, Serbijos, Jungtinės Karalystės ir JAV piliečiai.
Kartu su pranešimu paskelbtose nuotraukose matyti, kaip G. Thunberg ir dar dvi moterys eina per Tel Avivo Ben Guriono tarptautinį oro uostą vilkėdamos pilkus sportinius kostiumus, naudojamus Izraelio kalėjimuose.
Izraelio užsienio reikalų ministerija agentūrai AFP teigė, kad 138 „Global Sumud Flotilla“ aktyvistai tebėra sulaikyti Izraelio.
45 laivų flotilė siekė pralaužti Izraelio blokadą ir pristatyti pagalbą į Gazos Ruožą, kuriame, Jungtinių Tautų teigimu, po dvejus metus trukusio niokojančio karo prasidėjo badas.
Trečiadienį Izraelis pradėjo flotilės laivų sulaikymus tarptautiniuose vandenyse. Vienas Izraelio pareigūnas ketvirtadienį sakė, kad laivams su daugiau kaip 400 žmonių buvo užkirstas kelias pasiekti Palestinos teritoriją.
Įvairių šalių aktyvistai, atvykę į Stambulą po deportacijos iš Izraelio, šeštadienį sakė, kad prieš juos buvo smurtaujama ir su jais „elgiamasi kaip su gyvuliais“.
Izraelio užsienio reikalų ministerija pirmadienį platformoje „X“ teigė, kad „visos šios viešųjų ryšių akcijos dalyvių juridinės teisės buvo ir toliau bus visiškai apsaugotos“.
„Jų skleidžiamas melas yra iš anksto suplanuotos melagingų naujienų kampanijos dalis“, – sakoma ministerijos pranešime.
Palestiniečiai: Gazos Ruože tęsiasi mirtinos Izraelio atakos
Egipte vykstant deryboms dėl JAV taikos plano įgyvendinimo, Izraelis, palestiniečių duomenimis, tęsia savo atakas Gazos Ruože. Nuo pirmadienio ryto per atakas žuvo iš viso septyni žmonės, pranešė medicinos šaltiniai.
Pateiktais duomenimis, mažiausia du žmonės žuvo netoli prieštaringai vertinamo Gazos humanitarinio fondo (GHF) pagalbos prekių dalijimo centro Gazos Ruožo pietuose. Palestiniečių naujienų agentūra „Wafa“ pranešė, kad Izraelio kariai šaudė į pagalbos laukusius palestiniečius.
Izraelio kariuomenės atstovė, paprašyta komentaro, nurodė, kad toks incidentas kariuomenei nėra žinomas. GHF taip pat teigė, kad netoli jo centrų incidentų nebuvo.
Egipte pirmadienį prasidėjo derybos dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos plano Gazai, kuriose dalyvauja palestiniečių grupuotės „Hamas“, Izraelio, JAV, Egipto ir Kataro atstovai, siekdami aptarti galimą ugnies nutraukimą, įkaitų išlaisvinimą ir belaisvių mainus.
Šaltiniai naujienų agentūrai „dpa“ pranešė, kad aukščiausio rango „Hamas“ atstovo užsienyje Khalilo al Hayya vadovaujama delegacija jau susitiko su Kataro ir Egipto tarpininkais.
Konflikte tarp Izraelio ir „Hamas“ Egiptas, Kataras ir JAV atlieka tarpininkų vaidmenį.
Pranešama, kad per artimiausias valandas taip pat planuojamos derybos, kuriose dalyvaus JAV ir Izraelio atstovai. Kaip ir ankstesniuose derybų raunduose, Izraelio ir „Hamas“ atstovai tiesiogiai tarpusavyje nesiderės.
Pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo planą Izraelis, be kita ko, turėtų paleisti 250 palestiniečių belaisvių, nuteistų kalėti iki gyvos galvos, ir daugiau nei 1,7 tūkst. sulaikytųjų Gazos Ruože, kurie buvo suimti po 2023 m. spalio 7 d., kai „Hamas“ surengė išpuolį prieš Izraelį ir sukėlė iki šiol tebesitęsiantį karą.
IzraelisGazos Ruožas„Hamas“
