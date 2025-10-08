Karas Ukrainoje. Skelbia, kad Ukraina gali laimėti karą su Rusija: įvardijo netikėtus rezultatus

JAV prezidentas Donaldas Trumpas žurnalistams užsiminė, kad nusprendė Ukrainai perduoti raketas „Tomahawk“. Tai jis paskelbė pirmadienį, spalio 6 d., Baltųjų rūmų „YouTube“ kanalo transliacijoje.
Visų pirma, žurnalistai klausė, ar Baltųjų rūmų vadovas jau priėmė sprendimą dėl raketų tiekimo Ukrainai.
„Taip, aš iš esmės apsisprendžiau, jei apie tai pagalvoju. Manau, noriu sužinoti, ką jie su jomis darys – kur tas raketas pasiųs. Turėčiau užduoti šį klausimą“, – atsakė D. Trumpas.
Pirmadienį Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) ekspertai, dirbantys Zaporižios atominėje elektrinėje (ZAE), girdėjo virtinę sprogimų netoli elektrinės.
TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossi pranešė, kad TATENA atstovai girdėjo apšaudymus iš abiejų pusių prie elektrinės. Du sviediniai pataikė 1,25 km atstumu nuo elektrinės teritorijos.
Praėjus trims su puse metų nuo Rusijos pilno masto įsiveržimo į Ukrainą pradžios, Kremlius tuo pačiu metu vykdo kitą karą pačioje Rusijoje – karą prieš interneto laisvę. Rusijos valdžia griežtina skaitmeninę kontrolę ir imasi naujų priemonių, kad kontroliuotų žmonių veiklą internete.
Valdžia siekia blokuoti skambučius per bendravimo platformas „Telegram“ ir „WhatsApp“, o tuo pačiu metu kuria Kremliaus kontroliuojamą „valstybinę bendravimo programėlę“ pavadinimu „Max“, kuri turėtų pakeisti užsienietiškas programėles, rašo naujienų portalo „Kyiv Independent“ žurnalistas Olegas Suchovas.
