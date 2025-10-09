Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Egipto Raudonasis pusmėnulis: į Gazos Ruožą išvyko 153 sunkvežimiai su pagalbos prekėmis

2025 m. spalio 9 d. 20:24
Izraeliui ir „Hamas“ susitarus dėl paliaubų Gazos Ruože, 153 sunkvežimiai su pagalbos prekėmis pajudėjo į palestiniečių teritoriją, pranešė humanitarinės organizacijos Egipto Raudonasis pusmėnulis šaltiniai. Automobiliai iš Egipto išvyko į Karem Šalomo pasienio postą tarp Izraelio ir Gazos Ruožo.
Agentūros AFP šaltinių duomenimis, 80 sunkvežimių nusiuntė JT, 17 – Egipto Raudonasis pusmėnulis, 21 – Kataras ir 30 – Egiptas.
JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas tuo tarp pabrėžė skubią būtinybę leisti pagalbos siuntoms nekliudomai pasiekti Gazos Ruožą.
„Kad šios paliaubos virstų tikra pažanga, reikia daugiau nei tylintys ginklai“, – sakė jis žurnalistams Gazos Ruože. – Reikia visiškos, saugios ir tvarios prieigos humanitariniams gelbėtojams, biurokratijos ir kliūčių mažinimo bei sugriautos infrastruktūros atstatymo“.
JT pasirengusios „nedelsiant“ suteikti maisto, vandens, medicinos prekių. Prieš tai jau JT pagalbos palestiniečių pabėgėliams agentūra (UNRWA) pareiškė turinti pakankamai atsargų visiems Gazos Ruožo gyventojams aprūpinti maistu ateinančius tris mėnesius. Be maisto UNRWA esą gali tiekti ir medikamentų bei kitų gyvybiškai svarbių prekių.
Ketvirtadienio rytą Egipte pasiektas susitarimas numato Izraelio įkaitų išlaisvinimą mainais į palestiniečių kalinių paleidimą iš Izraelio kalėjimų, Izraelio pajėgų atsitraukimą iš Gazos Ruožo bei pagalbos tiekimą į palestiniečių teritoriją. Praėjus dvejiems metams po „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d., humanitarinė padėtis Gazos Ruože yra katastrofiška.
