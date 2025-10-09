Karas Ukrainoje. Iš Belgijos – „raudonosios linijos“ dėl paskolos Ukrainai: baiminasi Rusijos keršto

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasidalijo giliu nusivylimu dėl Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino, manydamas, kad karas Ukrainoje gali būti lengvai išspręstas, skelbia unian.net.
„Maniau, kad tai bus lengva... Labai juo nusivyliau, nes maniau, kad tai bus lengva išspręsti“, – sakė D. Trumpas.
Viltys dėl greitos taikos po JAV ir Rusijos derybų nepasitvirtino, tačiau Ukrainos strategija išsekimo kare rodo netikėtų rezultatų. Nuolatiniai priešo praradimai ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų prisitaikymas atveria galimybes ilgalaikei pergalei.
Rusija tikėjosi greito pažangos šiaurės rytų Ukrainoje, tačiau svarbiausi miestai ir logistikos centrai tebėra Kyjivo kontroliuojami.
„The Atlantic“ žurnalistas Robertas Forsythas Worthas, apsilankęs Ukrainos pozicijose, pažymėjo, kad nepaisant skaitinio rusų pranašumo, jų bandymai užimti įtvirtintas teritorijas neduoda apčiuopiamų rezultatų.
Kremlius tęsia kampaniją, kuria siekiama užkirsti kelią JAV raketų „Tomahawk“ tiekimui Ukrainai.
Apie tai teigiama naujausiame Karo studijų instituto (ISW) pranešime. Karo analitikai mano, kad Rusijos valdžia, pasitelkdama propagandą, bando pateikti galimą „Tomahawk“ raketų tiekimą Ukrainai kaip pavojingą eskalavimą, siekdama sulaikyti JAV nuo šio žingsnio.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas žurnalistams užsiminė, kad nusprendė Ukrainai perduoti raketas „Tomahawk“. Tai jis paskelbė pirmadienį, spalio 6 d., Baltųjų rūmų „YouTube“ kanalo transliacijoje.
