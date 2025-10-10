Karas Ukrainoje. Galingas Rusijos smūgis Kyjivui: dalis sostinės – be elektros, sutriko vandens tiekimas, liepsnojo daugiaaukštis

Ketvirtadienį paskelbtuose komentaruose Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Rusiją, kad ji, atakuodama jo šalies energetikos tinklus ir geležinkelių infrastruktūrą, nori pasėti „chaosą“ Ukrainoje.
Maskva, kurios pajėgos 2022 m. įsiveržė į Ukrainą, pastarosiomis savaitėmis ėmė intensyviau iš oro pulti Ukrainos energetikos objektus ir geležinkelių tinklus.
„Rusijos užduotis – smūgiais energetikos objektams ir geležinkeliams sukelti chaosą ir daryti psichologinį spaudimą gyventojams“, – Kijeve žurnalistams sakė V. Zelenskis.
Pastarieji išpuoliai primena panašias bombardavimo kampanijas, Rusijos vykdytas 2022 m., 2023 m. ir 2024 m. žiemą, kai dėl antskrydžių milijonai ukrainiečių ilgam liko be energijos ir šildymo.
V. Zelenskio teigimu, dėl Rusijos atakų šiais metais Ukrainos dujų infrastruktūra jau patyrė „didelį spaudimą“, o nauji smūgiai gali priversti jo šalį didinti importo apimtis.
Tiesa, Ukraina pastaruoju metu pati ėmė intensyviau leisti dronus ir raketas į Rusijos teritoriją, vykdydama kampaniją, kuri, pasak V. Zelenskio, jau davė „rezultatų“ ir dėl kurios Rusijoje taip pat padidėjo degalų kainos.
„Manome, kad dėl mūsų smūgių jie prarado iki 20 proc. savo benzino atsargų“, – sakė V. Zelenskis, pridurdamas, kad esama įrodymų, jog Rusija padidino importą iš Kinijos ir Baltarusijos.
Be to, Ukraina neseniai smogė elektrinei Rusijos Belgorodo pasienio regione, sutrikdydama elektros energijos tiekimą.
