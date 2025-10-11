Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisKonfliktai ir saugumas

CENTCOM vadas po apsilankymo Gazoje patvirtino, kad JAV kariai ten nebus siunčiami

2025 m. spalio 11 d. 17:54
JAV Centrinės vadavietės (CENTCOM) vadas šeštadienį pranešė, kad lankėsi Gazoje aptarti stabilizacijos po konflikto ir patikino, jog JAV kariai į Palestinos teritoriją nebus siunčiami.
Daugiau nuotraukų (6)
Admirolas Bradas Cooperis platformoje „X“ parašė, kad ką tik grįžo iš kelionės į Gazą, kur aptarė CENTCOM vadovaujamo „civilinės ir karinės koordinacijos centro“ sukūrimą, kuris „padės stabilizuoti situaciją po konflikto“.
Pagal prezidento Donaldo Trumpo taikos planą, į Izraelį planuojama išsiųsti 200 JAV karių, kurie stebės paliaubų tarp „Hamas“ ir Izraelio laikymąsi.
JAV kariuomenė koordinuos daugiatautę operatyvinę grupę, kuri bus dislokuota Gazoje ir kurioje, tikėtina, bus karių iš Egipto, Kataro, Turkijos ir Jungtinių Arabų Emyratų.
„Uniformuoti Amerikos sūnūs ir dukros atsiliepia į kvietimą užtikrinti taiką Artimuosiuose Rytuose, vykdydami vyriausiojo vado nurodymą šiuo istoriniu momentu“, – rašė B. Cooperis „X“ platformoje.
„Šis didelis darbas bus atliktas be JAV karių Gazoje“, – pridūrė jis.
B. Cooperis buvo paskirtas CENTCOM vadovu šių metų rugpjūčio pradžioje. Ši JAV karinė struktūra atsakinga už operacijas Artimuosiuose Rytuose.
Gazos RuožasJAV kariaiIzraelis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.