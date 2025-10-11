CENTCOM vadas po apsilankymo Gazoje patvirtino, kad JAV kariai ten nebus siunčiami

Admirolas Bradas Cooperis platformoje „X“ parašė, kad ką tik grįžo iš kelionės į Gazą, kur aptarė CENTCOM vadovaujamo „civilinės ir karinės koordinacijos centro“ sukūrimą, kuris „padės stabilizuoti situaciją po konflikto“.
Pagal prezidento Donaldo Trumpo taikos planą, į Izraelį planuojama išsiųsti 200 JAV karių, kurie stebės paliaubų tarp „Hamas“ ir Izraelio laikymąsi.
JAV kariuomenė koordinuos daugiatautę operatyvinę grupę, kuri bus dislokuota Gazoje ir kurioje, tikėtina, bus karių iš Egipto, Kataro, Turkijos ir Jungtinių Arabų Emyratų.
„Uniformuoti Amerikos sūnūs ir dukros atsiliepia į kvietimą užtikrinti taiką Artimuosiuose Rytuose, vykdydami vyriausiojo vado nurodymą šiuo istoriniu momentu“, – rašė B. Cooperis „X“ platformoje.
„Šis didelis darbas bus atliktas be JAV karių Gazoje“, – pridūrė jis.
B. Cooperis buvo paskirtas CENTCOM vadovu šių metų rugpjūčio pradžioje. Ši JAV karinė struktūra atsakinga už operacijas Artimuosiuose Rytuose.
Gazos RuožasJAV kariaiIzraelis
Rodyti daugiau žymių