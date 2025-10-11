D. Trumpas: paliaubų Gazos Ruože bus laikomasi

„Jų bus laikomasi. Manau, jų bus laikomasi. Jie visi pavargę nuo mūšių“, – sakė D. Trumpas reporteriams. Jis, be to, patvirtino, kad savaitgalį vyks į Izraelį ir Egiptą.
Jis pirmadienį Egipte susitiks su „daugybe“ valstybių vadovų, su kuriais aptars Gazos Ruožo ateitį, kalbėjo prezidentas. Susitikimas tikriausiai vyks Kaire. D. Trumpas taip pat sakė, kas lankydamasis Izraelyje sakys kalbą Izraelio parlamente.
JAV prezidentas buvo tikras, kad paliaubos Gazos Ruože baigsis visapusiška taika Artimuosiuose Rytuose. Dar yra keletas nedidelių krizės židinių, tačiau jie „labai maži“, tęsė D. Trumpas.
„Šie gaisrai labai greitai bus užgesinti“, – pabrėžė jis.
Penktadienį Gazos Ruože įsigaliojo paliaubos, kai Izraelis ir islamistinis „Hamas“ judėjimas pritarė pirmajai D. Trumpo pasiūlyto taikos plano daliai. Remiantis susitarimu, per 72 valandas turi būti paleisti visi Gazos Ruože laikomi Izraelio įkaitai. Mainais Izraelis įsipareigojo paleisti beveik 2 tūkst. palestiniečių kalinių.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Gazos RuožasPalestina
Rodyti daugiau žymių