Estijos ministras: esu tikras, kad Rusija tęs provokacijas

2025 m. spalio 11 d. 14:49
Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna teigia esantis patenkintas NATO reakcija į incidentą, kai Rusijos orlaiviai pažeidė jo šalies oro erdvę, tačiau mano, kad Maskva kartos provokacijas.
„Esu tikras, kad Rusija tęs šias provokacijas. Kalba eina ne apie Estiją, bet apie NATO vienybę, apie mūsų pajėgumų ir transatlantinės vienybės išbandymą“, – sakė jis Taline vokiečių naujienų agentūrai „dpa“.
„Manau, reagavome labai solidžiai“, – kalbėjo ministras. NATO esą parodė, kad veikia gerai, sąjungininkai iškarto perėmė rusų lėktuvus.
„Viskas buvo kontroliuojama. Nebuvo tiesioginės karinės grėsmės“, – prisiminė M. Tsahkna. Ir po to karinis aljansas, anot jo, demonstravo politinę vienybę ir ryžtą.
Rugsėjo mėnesį trys Rusijos naikintuvai įskrido į Estijos oro erdvę ir išbuvo joje 12 minučių.
Estijos diplomatijos vadovas prisijungė prie Latvijos ir Lietuvos reikalavimo NATO Baltijos oro erdvės stebėjimo misiją paversti tikra gynybine operacija.
„Remiame šią idėją“, – teigė M. Tsahkna. Tačiau esą turi pasikeisti ne tik pavadinimas, bet ir būti pagerinti oro gynybos pajėgumai. Vyriausybės Rygoje ir Vilniuje prieš tai pasisakė už NATO oro policijos misijos pertvarkymą į oro gynybos misiją.
NATO oro policijos misija pradėta 2004 m. ir yra skirta užtikrinti Aljanso partnerių Lietuvos, Estijos ir Latvijos oro erdvės saugumą taikos metu.
