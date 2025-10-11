Estijos ministras: esu tikras, kad Rusija tęs provokacijas

„Esu tikras, kad Rusija tęs šias provokacijas. Kalba eina ne apie Estiją, bet apie NATO vienybę, apie mūsų pajėgumų ir transatlantinės vienybės išbandymą“, – sakė jis Taline vokiečių naujienų agentūrai „dpa“.
„Manau, reagavome labai solidžiai“, – kalbėjo ministras. NATO esą parodė, kad veikia gerai, sąjungininkai iškarto perėmė rusų lėktuvus.
„Viskas buvo kontroliuojama. Nebuvo tiesioginės karinės grėsmės“, – prisiminė M. Tsahkna. Ir po to karinis aljansas, anot jo, demonstravo politinę vienybę ir ryžtą.
Rugsėjo mėnesį trys Rusijos naikintuvai įskrido į Estijos oro erdvę ir išbuvo joje 12 minučių.
Estijos diplomatijos vadovas prisijungė prie Latvijos ir Lietuvos reikalavimo NATO Baltijos oro erdvės stebėjimo misiją paversti tikra gynybine operacija.
„Remiame šią idėją“, – teigė M. Tsahkna. Tačiau esą turi pasikeisti ne tik pavadinimas, bet ir būti pagerinti oro gynybos pajėgumai. Vyriausybės Rygoje ir Vilniuje prieš tai pasisakė už NATO oro policijos misijos pertvarkymą į oro gynybos misiją.
NATO oro policijos misija pradėta 2004 m. ir yra skirta užtikrinti Aljanso partnerių Lietuvos, Estijos ir Latvijos oro erdvės saugumą taikos metu.