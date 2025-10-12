„Hamas“ reikalauja Izraelio mainais už įkaitus paleisti ir 7 aukšto rango lyderius

Apie tai sekmadienį Šarm el Šeiche tęsiantis netiesioginėms derybos tarp Izraelio ir palestiniečių kovotojų grupuotės naujienų agentūrai AFP pranešė du derybininkams artimi šaltiniai.
„Hamas“ reikalauja, kad į galutinį sąrašą būtų įtraukti septyni aukšto rango lyderiai, visų pirma Marwanas Barghouti, Ahmadas Saadatas, Ibrahimas Hamedas ir Abbasas Al-Sayyedas“, – sakė vienas šaltinis.
Šią informaciją patvirtino ir antrasis.
Pirmasis šaltinis taip pat teigė, kad „Hamas“ ir su ja susijusios karinės grupuotės „baigė visus pasirengimus“ perduoti Izraeliui visus gyvus ir kai kuriuos mirusius Gazos Ruože laikomus įkaitus.
Kaip anksčiau rašė ELTA, pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiūlyto plano sąlygas, su kuriomis sutiko „Hamas“ ir Izraelis, palestiniečių kovotojų grupuotė iki pirmadienio vidurdienio turi išlaisvinti likusius 47 įkaitus (gyvus ir mirusius), kurie buvo pagrobti spalio 7 d.
Taip pat planuojama, kad bus perduoti per ankstesnį karą Gazos Ruože 2014 m. žuvusio kario palaikai. Grupuotės „Hamas“ šaltiniai nurodė, kad įkaitus perduoti planuojama iki pirmadienio 6 val. ryto.
Įkaitų grąžinimą koordinuos Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas. Perdavimas vyks neviešai, be žiniasklaidos atstovų.
Kalbant apie paleidžiamus palestiniečius belaisvius, 250 iš jų sulaikė saugumo tarnybos, tarp kurių yra daugelis nuteistų už izraeliečių nužudymą, o apie 1,7 tūkst. palestiniečių buvo sulaikyti Izraelio kariuomenės Gazos Ruože nuo karo pradžios.