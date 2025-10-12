B. Netanyahu atstovė spaudai: palestiniečiai belaisviai bus paleisti patvirtinus įkaitų atvykimą į Izraelį

„Palestiniečiai belaisviai bus paleisti, kai Izraelis gaus patvirtinimą, kad visi mūsų įkaitai, kurie turi būti paleisti rytoj, yra perėję sieną į Izraelį“, – žurnalistams sakė Shosh Bedrosian.
Ji pažymėjo, kad kol bus atlikta identifikacija, palestiniečiai belaisviai bus autobusuose, kurie bus pasirengę išvykti.
„Kai tik gausime patvirtinimą, kad jie (įkaitai – AFP) pateko į Izraelio teritoriją, autobusai pajudės ir pradės kelionę“, – sakė ji.
Jos teigimu, visų daugiau nei dvejus metus Gazos Ruože laikytų įkaitų išlaisvinimas turėtų prasidėti pirmadienį anksti ryte.
Izraelis ir „Hamas“ patvirtino JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiūlyto plano pirmąjį etapą, kurio tikslas – užbaigti karą Gazos Ruože, kurį 2023 m. spalio 7 d. sukėlė „Hamas“ ataka prieš Izraelį.
Pagal plano sąlygas „Hamas“ iki pirmadienio vidurdienio turi išlaisvinti likusius 47 įkaitus (gyvus ir mirusius), kurie buvo pagrobti spalio 7 d.
Taip pat planuojama, kad bus perduoti per ankstesnį karą Gazos Ruože 2014 m. žuvusio kario palaikai.
Per ankstesnes paliaubas mirusių įkaitų tapatybė buvo patvirtinta tik po skrodimo Izraelio Abu Kabiro teismo medicinos institute.
„Laukiame, kad visi 20 gyvų įkaitų būtų vienu metu perduoti Raudonajam Kryžiui ir pervežti šešiais–aštuoniais automobiliais“, – sakė Izraelio ministro pirmininko atstovė spaudai.
„Įkaitai bus nuvežti į Izraelio kariuomenės kontroliuojamas Gazos Ruožo teritorijas, o tada perkelti į Reimo bazę pietų Izraelyje, kur jie susitiks su savo šeimomis“, – pridūrė ji.
Tada jie bus nuvežti į „vieną iš trijų pagrindinių ligoninių“.
„Dešimt įkaitų bus nusiųsti į Ševos medicinos centrą, penki įkaitai – į Beilinsono, o penki įkaitai bus gydomi Ichilovo (medicinos centre – ELTA)“, – sakė Sh. Bedrosian, turėdama galvoje tris medicinos centrus centrinėje Izraelio dalyje, pritaikytus priimti išlaisvintus belaisvius.
Kalbant apie paleidžiamus palestiniečius belaisvius, 250 iš jų sulaikė saugumo tarnybos, tarp kurių yra daugelis nuteistų už izraeliečių nužudymą, o apie 1,7 tūkst. palestiniečių buvo sulaikyti Izraelio kariuomenės Gazos Ruože nuo karo pradžios.
Gazos RuožasBenjaminas NetanyahuIzraelis
Rodyti daugiau žymių