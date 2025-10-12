Prieš kalbą Izraelio Knesete D. Trumpas susitiks su įkaitų šeimomis

Pranešama, kad vėliau pirmadienį Trumpas vyks į Egipto kurortinį miestą Šarm el Šeichą, kur dalyvaus „Artimųjų Rytų taikos ceremonijoje“, rengiamoje pagerbti jam tarpininkaujant pasiektą Izraelio ir „Hamas“ susitarimą dėl taikos.
Baltųjų rūmų paskelbtos darbotvarkės duomenimis, prezidento lėktuvas „Air Force One“ iš Vašingtono pakils sekmadienio popietę ir nusileis Tel Avive pirmadienį 9 val. 20 min. (Lietuvos laiku).
Trumpas turėtų pasakyti kalbą Izraelio parlamente Knesete 11 val. po susitikimo su įkaitų šeimomis Knesete.
Numatyta, kad 13 val. JAV prezidentas išvyks į Egiptą. Į Šarm el Šeichą jis turėtų atvykti 13.45 val. Susitarimo dėl taikos proga rengiama ceremonija turėtų prasidėti 14.30 val. Planuojama, kad D. Trumpas į Vašingtoną išskris tą pačią dieną.
Kaip pranešė BBC, į Šarm El Šeichą atvyks ir Jungtinės Karalystės premjeras Keiras Starmeris. Eliziejaus rūmai patvirtino, kad viršūnių susitikime, kurio metu pasiektas susitarimas bus pasirašomas oficialiai, dalyvaus ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.
Gazos Ruože įsigaliojo paliaubos įsigaliojo penktadienio rytą, Izraeliui ir „Hamas“ susitarus dėl pirmojo paliaubų susitarimo etapo ir D. Trumpo tarpininkaujamo susitarimo dėl įkaitų grąžinimo. Derybos dėl kitų etapų dar bus tęsiamos.
Šią savaitę pristatytas D. Trumpo 20 punktų planas Gazos Ruožui numato paliaubas, visų Gazos Ruože laikomų įkaitų paleidimą iki pirmadienio vidurdienio (vietos laiku), „Hamas“ nusiginklavimą ir laipsnišką Izraelio pasitraukimą iš šios teritorijos.
JAV prezidentas vadovaus viršūnių susitikimui Šarm el Šeiche kartu su Egipto prezidentu Abdelu Fattah al Sisi. Jame dalyvaus daugiau nei 20 šalių lyderiai, pranešė A. F. al Sisi atstovas spaudai.
