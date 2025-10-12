V. Zelenskis reikalauja imtis veiksmų prieš Maskvos „terorą iš oro“

„Maskva leidžia sau eskaluoti savo smūgius, atvirai pasinaudodama tuo, kad pasaulis yra sutelkęs dėmesį į taikos Artimuosiuose Rytuose užtikrinimą“, – platformoje „X“ rašė V. Zelenskis.
„Būtent todėl negalima leisti, kad spaudimas silpnėtų. Sankcijos, tarifai ir bendri veiksmai prieš Rusijos naftos pirkėjus – tuos, kurie finansuoja šį karą – turi likti ant diskusijų stalo“, – tvirtino jis.
Pasak Ukrainos lyderio, toks požiūris galėtų sudaryti sąlygas ilgalaikei taikai Europoje užtikrinti.
„Pasaulis gali tą garantuoti kartu su taikos Artimuosiuose Rytuose procesu“, – pridūrė šalies prezidentas.
Ukraina jau seniai ragina taikyti sankcijas Rusijai, taip pat ir Kinijai bei Indijai, kurios yra vienos iš svarbiausių Rusijos naftos pirkėjų.
V. Zelenskis taip pat teigė, kad Rusija sustiprino „teroro iš oro aktus prieš mūsų miestus ir bendruomenes, intensyvindama smūgius mūsų energetikos infrastruktūrai“. Vien per pastarąją savaitę Rusija prieš Ukrainą panaudojo daugiau nei 3 tūkst. 100 dronų, 92 raketas ir apie 1 tūkst. 360 sklendžiančių bombų.
„Vakar Kostiantynivkos bažnyčioje nuo aviacinės bombos žuvo vaikas“, – rašė V. Zelenskis.
Valdžios institucijos pranešė, kad Donecko srityje žuvo iš viso keturi žmonės, iš jų du – Kostiantynivkoje ir likę – Chersono srityje.
Visą savaitę Rusija terorizavo Sumų, Charkivo ir Donecko sritis, kaip matyti iš V. Zelenskio internete paskelbto vaizdo įrašo, kuriame rodomi gaisrai ir griuvėsiai.
Vaizdo įraše teigiama, kad Ukrainai vis dar reikalingos papildomos oro gynybos sistemos, kurias pažadėjo sąjungininkai.
„Mums reikalinga tvirta mūsų partnerių parama“, – sakoma vaizdo įraše.
Ukrainos karinės oro pajėgos sekmadienį pranešė apie daugiau nei 100 naujų Rusijos dronų atakų, iš kurių beveik visos buvo atremtos.
Jau keletą dienų iš eilės ypač intensyviai atakuojama Ukrainos energetikos infrastruktūra. Kyjivo energetikos ministerijos duomenimis, pagrindiniai atakų taikiniai buvo Odesos sritis pietuose, Černihivo sritis šiaurėje ir Donecko sritis rytuose. Valdžios institucijos pranešė apie elektros tiekimo ir vandens tiekimo sutrikimus.
Rusija vykdo karą prieš Ukrainą jau daugiau nei trejus su puse metų.
Volodymyras ZelenskisMaskvaUkraina
