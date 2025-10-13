A. Lukašenka įsitraukė į diskusijas apie „Tomahawk“ raketas: rėžė grasinimų ir kaltinimų Ukrainai

Diktatoriaus manymu, Ukraina gali „nustoti egzistuoti kaip valstybė“, jei prezidentas Volodymyras Zelenskis „nesėda prie derybų, neveda derybų ir nesiima skubių veiksmų“.
A. Lukašenka Rusijos propagandistui Pavelui Zarubinui pareiškė, esą anksčiau kaltino Europos lyderius dėl nesėkmės derybose, tačiau dabar mano, kad „problema nėra Jungtinėse Valstijose ir Rusijoje, bet V. Zelenskyje“.
Jis teigė, kad Ukrainos prezidentui turėtų būti daromas stiprus spaudimas, jog būtų priimti „tinkami“ sprendimai.
Ukrainos ir Europos pareigūnai nuolat ragina visiškai nutraukti karinius veiksmus, norint pradėti plataus masto derybas tarp Kyjivo ir Maskvos.
Kremlius nuolat atmeta šiuos reikalavimus, teigdamas, kad Ukraina pirmiausia turi daryti dideles nuolaidas – pavyzdžiui, panaikinti savo kariuomenę ir atsisakyti užsienio karinės pagalbos.
„Veiksmų reikia imtis skubiai“, – teigė A. Lukašenka. – „Rusija juda palei fronto liniją, ir aš tai sakau atsakingai, nes stebiu tai kiekvieną dieną. Tai gali sukelti Ukrainos, kaip valstybės, išnykimą.“
Jis taip pat teigė, kad situacija „yra labai rimta“ ir ragino nedelsiant pradėti dialogą, kad būtų išvengta tolimesnės eskalacijos.
„Norėčiau, kad Ukrainos prezidentas išklausytų mano pasiūlymus ir suprastų, jog laimę Ukrainai atneš tik slavų valstybės.“
A. Lukašenka tuomet pasisuko prie tarptautinių santykių, kalbėdamas apie JAV politiką ir galimą karinę pagalbą.
„Mūsų draugas Donaldas (Trumpas – red. past.) turi tam tikrą taktiką sprendžiant pačias opiausias problemas. Todėl kartais jis daro spaudimą atitinkamoms institucijoms ir žmonėms, kartais elgiasi griežčiau, o paskui truputį atsitraukia ir žengia atgal“, – teigė jis, kalbėdamas apie galimą „Tomahawk“ ilgųjų nuotolių raketų siuntimą Ukrainai.
A. Lukašenka, valdantis Baltarusiją nuo 1994-ųjų, yra plačiai laikomas Rusijos vadovo Vladimiro Putino sąjungininku. Jis leido Rusijos pajėgoms naudoti Baltarusijos teritoriją, kad 2022-ųjų pradžioje iš ten Kremlius pradėtų atakas prieš Ukrainą.
V. Putinas spalio 5-ąją įspėjo, kad „teigiama“ pažanga JAV ir Rusijos santykiuose bus sunaikinta, jei Vašingtonas siųs „Tomahawk“ raketas Ukrainai.
