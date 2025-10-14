Karas Ukrainoje. Naktinis siaubas Charkive: atakuota ligoninė, pranešama apie sužeistuosius, dalis miesto be elektros

Spalio 13 d. naktį laikinai okupuotame Kryme nugriaudėjo sprogimai. Feodosijoje buvo atakuota naftos saugykla, kilo gaisras. Apie tai pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi proukrainietišku „Telegram“ kanalu „Krymo vėjas“.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė esąs pasirengęs siųsti į Ukrainą tolimojo nuotolio „Tomahawk“ raketas. Tačiau pirmiausia jis tikriausiai apie tai pasikalbės su Kremliaus vadovu Vladimiru Putinu.
JAV vadovas pažymėjo, kad „Tomahawk“ raketų pristatymas reikštų naują eskalacijos etapą, todėl pirmiausia verta apie tai pasikalbėti su Rusija. D. Trumpas mano, kad Maskva nenori, jog šios raketos skristų Rusijos link.
V. Putinas atrodytų puikiai, jei išspręstų konfliktą Ukrainoje. Ir manau, kad jis tai padarys, pamatysime. Tai pareiškė JAV prezidentas Donaldas Trumpas, praneša „RBC-Ukraine“, remdamasis interviu, kurį lyderis davė žurnalistams lėktuve „Air Force One“.
Amerikos lyderis pabrėžė, kad jei V. Putinas nepasieks susitarimo, „jam viskas baigsis blogai“.
Žurnalisto paklaustas, kokią pamoką galima pasimokyti iš derybų ir taikos proceso, kad ją būtų galima pritaikyti Maskvoje ir pabandyti užbaigti karą tarp Rusijos ir Ukrainos, D. Trumpas atsakė, kad „svarbiausia – niekada nepasiduoti“.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį paragino tarptautinę bendruomenę imtis veiksmų po Rusijos šią savaitę surengtų daugiau nei 4 tūkst. oro antpuolių prieš jo šalį.
„Maskva leidžia sau eskaluoti savo smūgius, atvirai pasinaudodama tuo, kad pasaulis yra sutelkęs dėmesį į taikos Artimuosiuose Rytuose užtikrinimą“, – platformoje „X“ rašė V. Zelenskis.
