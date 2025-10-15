NATO ir ES gynybos ministrai susitinka po Rusijos įvykdytų oro erdvės pažeidimų

NATO ministrai planuoja pradėti konsultacijas savo pirmajame susitikime po to, kai Vakarų gynybos aljansas rugsėjį pradėjo naują misiją, kuria siekiama geriau apsaugoti Rytų Europos narių oro erdvę po virtinės Rusijos padarytų oro erdvės pažeidimų.
Kita svarstoma tema tikriausiai bus drastiškas karinių išlaidų didinimas, dėl kurio birželį po JAV spaudimo susitarė NATO vadovai. Tikimasi, kad susitikime dalyvaus JAV gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas.
Ukrainos gynybos ministras Denisas Šmyhalis ankstyvą popietę turėtų prisijungti prie savo kolegų iš NATO ir aptarti padėtį mūšio lauke bei Kyjivo poreikius kovoje prieš Rusiją.
Po susitikimo planuojama surengti vadinamosios Ukrainos gynybos kontaktinės grupės posėdį. Šiam tarptautiniam sambūriui, kuris renka ir koordinuoja karinę pagalbą Ukrainai ir kuriame dalyvauja apie 40 šalių, kadaise vadovavo JAV, o dabar tą daro Jungtinė Karalystė ir Vokietija.
Vakare 27 ES valstybių gynybos ministrai aptars, kaip pagerinti bloko gynybinę parengtį, prieš vėliau šį mėnesį įvyksiantį vadovų aukščiausiojo lygio susitikimą.
