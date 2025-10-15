Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Šiaurės Vokietijoje per karines pratybas žuvo karys iš Nyderlandų

2025 m. spalio 15 d. 17:37
Per karines pratybas šiaurės Vokietijoje žuvo karys iš Nyderlandų. Nyderlandų gynybos ministerija trečiadienį pranešė, kad 28-erių metų jaunuolis, atrodo, pateko į avariją su šarvuotu automobiliu „Fennek“. Incidentą tiria Nyderlandų karo policija, kuriai padeda Vokietijos policija.
Daugiau nuotraukų (1)
Incidentas įvyko antradienį vakare į šiaurę nuo Hanoverio esančiame poligone „Munster South“.
Nyderlandų ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas generolas Onno Eichelsheimas pasakė esąs sukrėstas ir pareiškė gilią užuojautą kario artimiesiems.
Pratybos „Nirtingas stumbras“ prasidėjo rugsėjo 30 d. ir turėjo trukti iki trečiadienio, tačiau dėl kario žūties buvo nutrauktos pirma laiko.
Iš viso pratybose dalyvavo apie 550 karių.
Pernai per atskiras pratybas Vokietijoje žuvo du Nyderlandų kariai.
NyderlandaiVokietijakarinės pratybos
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.