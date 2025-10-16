„Taika per jėgą“: paaiškino, ką D. Trumpo doktrina reiškia Ukrainai

Pasak D. Trumpo, jis visada buvo karų oponentas ir nuolat siekė sudaryti susitarimus.
Kaip įrodymą jis pateikė ne tik taikos planą Gazos Ruožui, bet ir platesnės Artimųjų Rytų taikos perspektyvą, įskaitant Iraną, taip pat dar septynis kitus taikos susitarimus – nuo Armėnijos ir Azerbaidžano iki Indijos ir Pakistano.
Jo pozicija „Amerika pirmiausia“ ir panieka tarptautinėms institucijoms, tokioms kaip NATO ir Jungtinės Tautos, daugelį privertė manyti, kad jo prezidentavimas privers JAV atsitraukti nuo pasaulinės arenos.
Tačiau, kaip teigia žiniasklaida, jis rizikavo supykdyti savo šalininkus, panaudodamas savo politinį kapitalą siekdamas sukurti plačią šalių koaliciją, kuri spaustų „Hamas“ ir Izraelį pasirašyti paliaubas.
Pranešama, kad nors D. Trumpas kartais būna kerštingas vidaus oponentams, jis nebuvo toks karšto būdo. Vienas jo pasisakymas Izraelio Knesete parodė, kaip jis moka tai panaudoti savo naudai.
JAV prezidentas pavadino valstybės sekretorių Marco Rubio „potencialiai geriausiu valstybės sekretoriumi istorijoje“.
Tada jis priminė, kad 2016-aisiais respublikonų pirminiuose rinkimuose jie aršiai konkuravo: „Jis buvo kietas, piktas. Kas būtų pagalvojęs, kad taip nutiks, Marco, ar ne? O dabar sakau, kad jis pateks į istoriją kaip geriausias.“
Straipsnyje teigiama, kad D. Trumpo gebėjimas „paleisti senas nuoskaudas“, kai jam tai naudinga, yra esminė jo sandorių darymo savybė.
Jis tai pademonstravo kreipdamasis į Iraną, padėkodamas už paramą Gazos Ruožui susitarimui ir sakydamas, kad Vašingtonas ir Teheranas galiausiai pasieks taiką.
„Mes pasiruošę, kai jūs būsite pasiruošę – ir tai bus geriausias sprendimas, kokį Iranas kada nors priėmė. Ir tai įvyks. Draugystės ir bendradarbiavimo ranka ištiesta. Patikėkite manimi, jie nori sudaryti susitarimą“, – pareiškė D. Trumpas.
Kritikai sako, kad D. Trumpas nepadarė pakankamai, kad sustiprintų paliaubas Gazos Ruože, kurias jis paveldėjo, ir vėliau suteikė Izraeliui per daug laisvės po to, kai jos žlugo kovo 18-ąją.
Žurnalistai pabrėžia, kad dešimtys tūkstančių Gazos gyventojų žuvo, kol buvo pasiektas galutinis susitarimas.
Amerikos lyderis teigė, kad šis susitarimas negalėjo būti sudarytas anksčiau, kol Izraelis, remiamas JAV, neparodė, ką reiškia karinė jėga, o jo komanda nesukūrė tarptautinės koalicijos, būtinos ilgalaikiam susitarimui.
Lemiamas žingsnis įvyko birželio 22-ąją, kai JAV dar kartą pademonstravo savo karinę galią, smogdamos Irano branduoliniams objektams.
„Taika buvo pasiekta baisia kaina – po to, kai „Hamas“ nužudė 1,3 tūkst. izraeliečių ir, anot Gazos sveikatos ministerijos, per Izraelio karinę operaciją žuvo 67 tūkst. žmonių.
Taigi D. Trumpo doktrina „taika per jėgą“ šiuo atveju pareikalavo milžiniškos griovimo kainos, kad abi pusės būtų įtikintos karo tęstinumo beprasmybe“, – rašoma straipsnyje.
Kitais atvejais JAV grasinimai ekonominėmis sankcijomis ir tarifais buvo pakankami, kad būtų pasiekti susitarimai.
Ukrainos klausimas
Tačiau lieka klausimas, ar „taika per jėgą“ gali užbaigti karą Ukrainoje.
D. Trumpas patvirtino, kad kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu apie galimą amerikietiškų „Tomahawk“ sparnuotųjų raketų perdavimą Ukrainai.
Tai būtų žingsnis, kurio vengė jo pirmtakas Joe Bidenas, bijodamas išprovokuoti Maskvą – D. Trumpo doktrina apima tam tikrą „žaidimą ant ribos“, kurio daugelis prezidentų anksčiau vengė.
Atsižvelgiant į tai, kad Rusija turi didžiausią branduolinį arsenalą pasaulyje, JAV, anot pranešimų, turės smarkiai padidinti koalicijos spaudimą ir ekonomines priemones, kad pakeistų Kremliaus kursą. D. Trumpas taip pat pripažino branduolinės logikos galią.
Jo pasirengimas tiekti papildomus ginklus Ukrainai yra tik dalis visos dėlionės, tačiau pagrindinė „taikos Gazoje“ pamoka – plati koalicija, sukurta prieš „Hamas“.
JAV ekonominė galia padėjo sukurti šią sąjungą per D. Trumpo verslo sandorius Artimuosiuose Rytuose, kurie užtikrino ekonomiškai galingų Persijos įlankos valstybių paramą.
„Mes sustabdėme pagrindinį terorizmo remėją – Iraną – nuo pavojingiausių ginklų įsigijimo. Pagalvokite – jei to nebūtume padarę, virš šio susitarimo būtų kabėjęs tamsus debesis.
Ir, viena vertus, jis apskritai nebūtų įvykęs, nes kitos arabų ir musulmonų šalys tiesiog nesijautė patogiai sudarydamos susitarimą, kurį dabar turime. Argi ne taip?“ – apie susitarimą kalbėjo D. Trumpas.
