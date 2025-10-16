Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Jemeno hučiai paskelbė, kad per Izraelio ataką žuvo jų karo vadas

2025 m. spalio 16 d. 17:27
Per Izraelio ataką žuvo Jemeno hučių sukilėlių karo vadas, ketvirtadienį pranešė Irano remiama grupuotė ir pagrasino kerštu.
Daugiau nuotraukų (1)
Generolas majoras Mohammedas Al Ghamari krito „garbingoje kovoje su priešu Izraeliu“, sakoma hučių pranešime, bet daugiau informacijos nepateikiama.
Apie jo mirtį paskelbta praėjus kelioms dienoms, kai įsigaliojo paliaubos Gazos Ruože. Per dvejus metus ten trukusį karą hučių nuolat puldinėjo Izraelio taikinius ir krovininius laivus Raudonojoje jūroje.
M. al Ghamari žuvo kartu su „bendražygiais“ ir savo 13 metų sūnumi, teigiama hučių pranešime, bet nepasakyta, kada įvyko ataka.
Hučių generalinio štabo būstinė Sanoje buvo vienas iš taikinių per pastaruosius Izraelio smūgius iš oro į Jemeną, suduotus rugsėjo pabaigoje, tuo metu pranešė Izraelio kariuomenė.
Tačiau Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas ketvirtadienį socialiniame tinkle X paskelbė, kad M. Al Ghamari „mirė nuo žaizdų“ po rugpjūčio pabaigoje suduoto smūgio, per kurį žuvo hučių ministras pirmininkas ir pusė jo kabineto narių.
Hučių pareiškime sakoma, kad „konfliktas su priešu nesibaigė“ ir Izraelis sulauks „bausmės už padarytus nusikaltimus“.
Hučių priklauso Irano „pasipriešinimo ašiai“, nukreiptai prieš Izraelį ir Jungtines Valstijas. Per karą Gazos Ruože jie vykdė atakas prieš Izraelį ir Amerikos pajėgas bei patys buvo jų puolami. Hučių pareiškime teigiama, kad jie per savo kampaniją atliko 758 karines operacijas, panaudojo 1835 šaudmenis, įskaitant dronus ir raketas.
IzraelisJemenasšiitai hučiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.