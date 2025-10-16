Jemeno hučiai paskelbė, kad per Izraelio ataką žuvo jų karo vadas

Generolas majoras Mohammedas Al Ghamari krito „garbingoje kovoje su priešu Izraeliu“, sakoma hučių pranešime, bet daugiau informacijos nepateikiama.
Apie jo mirtį paskelbta praėjus kelioms dienoms, kai įsigaliojo paliaubos Gazos Ruože. Per dvejus metus ten trukusį karą hučių nuolat puldinėjo Izraelio taikinius ir krovininius laivus Raudonojoje jūroje.
M. al Ghamari žuvo kartu su „bendražygiais“ ir savo 13 metų sūnumi, teigiama hučių pranešime, bet nepasakyta, kada įvyko ataka.
Hučių generalinio štabo būstinė Sanoje buvo vienas iš taikinių per pastaruosius Izraelio smūgius iš oro į Jemeną, suduotus rugsėjo pabaigoje, tuo metu pranešė Izraelio kariuomenė.
Tačiau Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas ketvirtadienį socialiniame tinkle X paskelbė, kad M. Al Ghamari „mirė nuo žaizdų“ po rugpjūčio pabaigoje suduoto smūgio, per kurį žuvo hučių ministras pirmininkas ir pusė jo kabineto narių.
Hučių pareiškime sakoma, kad „konfliktas su priešu nesibaigė“ ir Izraelis sulauks „bausmės už padarytus nusikaltimus“.
Hučių priklauso Irano „pasipriešinimo ašiai“, nukreiptai prieš Izraelį ir Jungtines Valstijas. Per karą Gazos Ruože jie vykdė atakas prieš Izraelį ir Amerikos pajėgas bei patys buvo jų puolami. Hučių pareiškime teigiama, kad jie per savo kampaniją atliko 758 karines operacijas, panaudojo 1835 šaudmenis, įskaitant dronus ir raketas.
