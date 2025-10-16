PSO: Gazoje „nekontroliuojamai plinta“ infekcinės ligos

„Ar tai būtų meningitas, ar viduriavimas, ar kvėpavimo takų ligos – kalbame apie milžinišką darbo krūvį“, – naujienų agentūrai AFP Kaire sakė Jungtinių Tautų sveikatos reikalų institucijos regioninė direktorė Hanan Balkhy.
Izraelio ir „Hamas“ susitarimas dėl ugnies nutraukimo suteikė vilčių, kad po dvejus metus trukusio karo Gazoje esančius palestiniečius pagaliau pasieks gyvybes gelbstinti pagalba ir sveikatos priežiūros paslaugos, tačiau H. Balkhy perspėjo, kad iššūkiai yra „neįsivaizduojami“.
„Mums reikia, kad į Gazą atkeliautų daugiau degalų, daugiau maisto, daugiau medicinos įrangos, vaistų, medikų, gydytojų“, – trečiadienį duodama interviu sakė ji ir pakartojo tarptautinių lyderių reikalavimus, kad Izraelis leistų į ruožą pristatyti gerokai didesnes pagalbos apimtis.
PSO duomenimis, didžiausiame šios teritorijos Gazos mieste yra tik aštuonios sveikatos priežiūros įstaigos, kurios visos veikia tik iš dalies.
Organizacija teigia, kad vis dar veikiančiose ligoninėse labai trūksta medicinos personalo, kuris pats patiria badą ir nesiliaujantį Izraelio puolimą, per kurį, „Hamas“ valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, žuvo beveik 68 tūkst. žmonių. JT mano, kad šie skaičiai yra patikimi.
H. Balkhy nuomone, kai kalbama apie nuniokotų Gazos ligoninių sutvarkymą, „kyla klausimas, kiek jų galima rekonstruoti, o kiek reikia atstatyti iš pagrindų?“
„Kalbame apie milijardus dolerių ir apie dešimtmečius truksiantį darbą“, – sakė ji, mat teritorijos sveikatos priežiūros sistema buvo iš esmės „sunaikinta“.
„Liko labai nedaug“
JT duomenimis, nuo karą išprovokavusio 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį Gazos sveikatos priežiūros įstaigos patyrė daugiau nei 800 antpuolių.
„Iš sveikatos priežiūros sistemos liko labai nedaug. Yra vaikų, gimusių per pastaruosius dvejus metus, kurių daugelis, kaip spėju, negavo nė vienos skiepų dozės.“
JT teigia, kad beveik 42 tūkst. žmonių, patyrė sužalojimų, pakeitusių jų gyvenimą. Ketvirtadalis iš jų yra vaikai.
H. Balkhy paragino vėl suteikti galimybę pacientams „patekti į Vakarų Krantą ir Jeruzalę, gauti netoliese, kur jie ir anksčiau kreipdavosi dėl priežiūros, teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas“.
Per visą karą Izraelis labai apribojo leidimų išvykti iš Gazos Ruožo išdavimą palestiniečiams, todėl medicininė evakuacija tapo beveik neįmanoma.
Kita vertus, PSO duomenimis, daugiau nei dviejų milijonų palestiniečių, kurie jau dvejus metus negali ištrūkti iš bombardavimo zonos, psichikos sveikatos poreikiai išaugo daugiau nei dvigubai.
Daugiau nei milijonui žmonių yra būtina „skubi pagalba“, tačiau esamų priežiūros paslaugų toli gražu nepakanka.
„Tikrai tikimės, kad taika bus visiškai įtvirtinta ir mes galėsime pradėti dirbti“, – sakė H. Balkhy.
Gazos Ruožas„Hamas“Izraelis Hamas karas
