V. Zelenskis atvyko į Jungtines Valstijas, kur susitiks su D. Trumpu

2025 m. spalio 16 d. 23:07
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko su vizitu į Jungtines Valstijas, apie tai pranešė „RBC-Ukraina“.
Ukrainos lyderis ketvirtadienio vakarą, spalio 16 d., atvyko planuoto vizito į Jungtines Valstijas.
„Šiandien vyksta susitikimai su gynybos įmonių atstovais, o tai yra stiprių ginklų, kurie tikrai gali sustiprinti mūsų gynybą, gamintojai.
Visų pirma kalbėsime apie papildomą oro gynybos sistemų tiekimą“, – pabrėžė prezidentas. 
„Rytoj planuojamas susitikimas su prezidentu Trumpu, ir tikimės, kad Artimuosiuose Rytuose pasiteisinęs postūmis pažaboti terorą ir karą padės užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą“, – teigė V. Zelenskis.
