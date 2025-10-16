V. Zelenskis atvyko į Jungtines Valstijas, kur susitiks su D. Trumpu

Ukrainos lyderis ketvirtadienio vakarą, spalio 16 d., atvyko planuoto vizito į Jungtines Valstijas.
„Šiandien vyksta susitikimai su gynybos įmonių atstovais, o tai yra stiprių ginklų, kurie tikrai gali sustiprinti mūsų gynybą, gamintojai.
Visų pirma kalbėsime apie papildomą oro gynybos sistemų tiekimą“, – pabrėžė prezidentas.
„Rytoj planuojamas susitikimas su prezidentu Trumpu, ir tikimės, kad Artimuosiuose Rytuose pasiteisinęs postūmis pažaboti terorą ir karą padės užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą“, – teigė V. Zelenskis.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Vladimiras PutinasJAV
