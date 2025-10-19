Karas Ukrainoje. „El País“: D. Trumpo ir V. Putino susitikimas Budapešte – įžeidimas Europos Sąjungai

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad sudėtingiausias klausimas derybose dėl taikos bus teritorijos, tačiau pabrėžė, jog pirmiausia būtina pasiekti paliaubas. Apie tai jis kalbėjo per spaudos konferenciją po susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu Baltuosiuose rūmuose, skelbia „Ukrinform“.
„Mūsų pozicija tokia – pirmiausia turime pasiekti paliaubas. Turime atsisėsti, pasikalbėti ir suprasti, kur esame. Manau, tai pats svarbiausias pirmasis žingsnis“, – teigė V. Zelenskis.
Po apsilankymo Baltuosiuose rūmuose Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir toliau tikisi gauti tolimojo nuotolio sparnuotųjų raketų „Tomahawk“.
„Mūsų komandos dirba šiuo klausimu, – po susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu NBC laidai „Meet the Press with Kristen Welker“ sakė V. Zelenskis. – Gerai, kad prezidentas D. Trumpas nepasakė „ne“, tačiau jis šiandien nepasakė ir „taip“. V. Zelenskis teigė negalįs atskleisti daugiau detalių. Jis dar kartą pabrėžė, kad nuo Rusijos agresijos besiginančiai Ukrainai labai reikalingi tokie tolimojo nuotolio ginklai.
Rusijos vadovo Vladimiro Putino bandymai užmegzti naują ryšį su JAV prezidentu Donaldu Trumpu susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu išvakarėse sukėlė susirūpinimą, kad Kremlius vėl bando žlugdyti Vakarų paramai Ukrainai, rašo „Kyiv Independent“.
Pasak leidinio, prezidentų pokalbiui pasirinktas laikas aiškiai nėra atsitiktinis – D. Trumpo ir V. Putino skambutis vyko dieną prieš V. Zelenskio vizitą Vašingtone, kur jis tikisi įtikinti JAV prezidentą perduoti Ukrainai ilgojo nuotolio raketų „Tomahawk“.
„V. Putinas išsigando, nes D. Trumpas pažadėjo tiekti „Tomahawk“ raketas Ukrainai, ir nusprendė apsimesti, kad yra pasirengęs „susitarimui“ ir kompromisui.
„Čia matome tam tikrą modelį. Kiekvieną kartą, kai prezidentas D. Trumpas priartėja prie rimtų sankcijų Rusijai įvedimo arba pažangios ginkluotės perdavimo Ukrainai, V. Putinas bando įtraukti Trumpą į „derybas“, – „Kyiv Independent“ sakė prezidento partijai priklausantis Oleksandras Merežko.
