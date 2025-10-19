Taika baigėsi? Izraelis ir „Hamas“ apsikeitė kaltinimais pažeidus paliaubas

Tačiau „Hamas“ tvirtino, kad laikosi paliaubų, o vienas pareigūnas apkaltino Izraelį, jog jis kuria „pretekstus“, kad galėtų atnaujinti atakas.
Vėliau sekmadienį kariuomenė internetinėje spaudos konferencijoje pranešė, kad po atakų Rafache, Gazos Ruožo pietuose ir šiauriniame Beit Lahijos mieste surengė smūgius, ir įspėjo, jog „egzistuoja tolesnių smūgių galimybė“.
Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra, kuri yra pavaldi „Hamas“, informavo, kad visoje teritorijoje žuvo mažiausiai 13 žmonių. Izraelio kariuomenė pareiškė tikrinanti pranešimus apie aukas.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu kiek anksčiau nurodė saugumo pajėgoms imtis „griežtų veiksmų prieš teroristų taikinius Gazos Ruože“, pareiškime teigė jo biuras ir apkaltino „Hamas“ „paliaubų pažeidimu“.
Gynybos ministras Israelis Katzas tada įspėjo, kad grupuotė „sumokės didelę kainą už kiekvieną šūvį ir kiekvieną paliaubų pažeidimą“, ir pridūrė, jog Izraelio atsakas bus „vis griežtesnis“.
Neramios paliaubos palestiniečių teritorijoje, kurias padėjo sudaryti JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir kurios įsigaliojo spalio 10 d., sustabdė daugiau nei dvejus metus vykusį niokojantį Izraelio ir „Hamas“ karą. Susitarimu buvo nustatyti įkaitų ir kalinių mainų kontūrai, o jis buvo pasiūlytas kartu su ambicingu planu dėl Gazos Ruožo ateities, tačiau iš karto kilo įgyvendinimo iššūkių.
„Anksčiau šiandien teroristai paleido prieštankines raketas ir ugnį į IDF (kariuomenės) pajėgas“ Rafache, pareiškime tvirtino kariuomenė.
„IDF atsakė naikintuvų oro antskrydžiais ir artilerijos ugnimi, taikydamosi į Rafacho rajoną“, – priduriama pareiškime.
Liudininkai palestiniečiai naujienų agentūrai AFP sakė, kad pietiniame Rafacho mieste, teritorijoje, kurią vis dar kontroliuoja Izraelis, kilo susirėmimai. Vienas liudininkas teigė, kad „Hamas“ kovojo su vietos palestiniečių gauja, žinoma kaip „Abu Shabab“, tačiau smogikus „nustebino kariuomenės tankų buvimas“.
Pagal D. Trumpo 20 punktų planą Izraelio pajėgos atsitraukė už vadinamosios Geltonosios linijos. Jos liko kontroliuoti maždaug pusę Gazos Ruožo, įskaitant teritorijos sienas, ber ne pagrindinius jos miestus. „Hamas“ savo ruožtu paleido 20 gyvų įkaitų ir šiuo metu grąžina likusius mirusiųjų kūnus.
Per karą, kurį sukėlė „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d., Gazos Ruože žuvo mažiausiai 68 159 žmonės, skaičiuoja šios „Hamas“ valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerija, kurios duomenis Jungtinės Tautos laiko patikimais. Juose žmonės neskirstomi į civilius ir smogikus, tačiau jie rodo, kad daugiau nei pusė žuvusiųjų yra moterys ir vaikai.
Per „Hamas“ išpuolį prieš Izraelį 2023 m. žuvo 1 tūkst. 221 žmogus, tai daugiausia civiliai, rodo oficialiais Izraelio duomenimis paremti AFP skaičiavimai.
Izraelis stabdo pagalbos prekių tiekimą į Gazos Ruožą, tvirtina saugumo pareigūnas
Izraelis uždarė savo perėjimo punktus į Gazos Ruožą pagalbos vilkstinėms, sekmadienį naujienų agentūrai AFP pareiškė vienas saugumo pareigūnas ir apkaltino „Hamas“ pažeidus paliaubas.
„Po to, kai „Hamas“ akivaizdžiai pažeidė susitarimą, humanitarinės pagalbos tiekimas į Gazos Ruožą buvo sustabdytas iki tolesnio pranešimo“, – sakė šis pareigūnas.
Prieš devynias dienas Gazos Ruože paskelbtos paliaubos sekmadienį tapo įtemptos, nes Izraelio kariuomenė pareiškė, kad, atsakydama į išpuolius, kuriuos, pasak jos, prieš jos pajėgas surengė „Hamas“ smogikai, inicijavo oro antskrydžius.
Izraelis„Hamas“Artimųjų Rytų konfliktas
