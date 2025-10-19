WP šaltiniai atskleidė, ko pokalbio su D. Trumpu metu reikalavo V. Putinas

V.Putinas 11 metų bandė užkariauti šią teritoriją, bet jam nepavyko, nes Ukrainos pajėgos, giliai įsitvirtinusios regione, nuolat atrėmė šiuos bandymus. Manoma, kad ši zona – lyg siena, sauganti nuo greito Rusijos žygio į vakarus link Kyjivo.
V.Putino dėmesys Doneckui rodo, kad jis neatsisako ankstesnių reikalavimų, dėl kurių derybos yra aklavietėje, nepaisant D.Trumpo optimizmo dėl susitarimo pasiekimo, teigė anonimais norėję likti pareigūnai.
Rusija arba Rusijos remiami separatistai nuo 2014 m. yra užėmę dalį regiono, tačiau jiems niekada nepavyko jėga užkariauti viso regiono.
D.Trumpas viešai nekomentavo V.Putino reikalavimo dėl viso Donecko, apie kurį anksčiau nebuvo pranešta. D.Trumpas nepatvirtino Rusijos reikalavimo ir savo viešame penktadienio pareiškime po svarbaus susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Jis planuoja susitikti su V.Putinu Vengrijoje artimiausiomis savaitėmis, kad tęstų diskusijas apie karo pabaigą.
„Laikas sustabdyti žudynes ir sudaryti SUSITARIMĄ! Pakankamai kraujo pralieta, o nuosavybės ribos nustatytos karu ir drąsa. Jie turėtų sustoti ten, kur yra. Tegul abu paskelbia pergalę, tegul istorija nusprendžia!“ – penktadienį po susitikimo su V.Zelenskiu socialiniuose tinkluose rašė D.Trumpas.
D.Trumpo ir V.Putino pokalbio metu Rusijos vadovas pasakė, kad jis būtų pasirengęs atsisakyti dalies kitų dviejų Ukrainos sričių, kurias jis iš dalies užkariavo, Zaporižios ir Chersono, mainais už visišką kontrolę Donecke, teigė pareigūnai.
Tai šiek tiek mažesnė teritorinė pretenzija nei ta, kurią jis pareiškė rugpjūčio mėnesio su D.Trumpu susitikime. Kai kurie Baltųjų rūmų pareigūnai tai vertino kaip pažangą, teigė vienas iš dviejų aukštų pareigūnų, kuris buvo informuotas apie V.Putino skambutį.
Ukrainiečiai vargu, ar tai vertins taip pat, sakė kitas pareigūnas, aukštas Europos diplomatas.
„Tai tarsi parduoti jiems jų pačių koją mainais už nieką“, sakė diplomatas.
Nei Baltieji rūmai, nei Kremlius iš karto neatsakė į prašymą pateikti komentarą.
Per pastaruosius konflikto metus fronto linijos tarp Rusijos ir Ukrainos pajėgų iš esmės nesikeitė, nė viena iš šalių neįgijo reikšmingo pranašumo. Rusija kontroliuoja apie 20 procentų Ukrainos teritorijos.
Vladimiras PutinasDonaldas Trumpas (Donald Trump)pokalbis
