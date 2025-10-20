Lrytas Premium prenumerata tik
„Jie vis dar gali laimėti“: iš D. Trumpo – pareiškimas apie karą Ukrainoje

2025 m. spalio 20 d. 22:11
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Ukraina vis dar gali laimėti karą, tačiau tuo labai abejoja. Šią žinutę jis išsakė per dvišalį pietų susitikimą su Australijos ministru pirmininku Anthony Albanese.
Atsakydamas į žurnalistės klausimą, ar jis vis dar tiki Ukrainos pergale ir teritorijų susigrąžinimu, D. Trumpas buvo atsargus:
„Jie vis dar gali laimėti. Aš sakiau, kad jie gali laimėti bet ką. Karas – labai keistas dalykas. Nemanau, kad jie tai padarys, bet jie gali. Aš niekada nesakiau, kad jie tikrai laimės – aš sakiau, kad jie gali laimėti“, – komentavo prezidentas.
Taip pat D.Trumpas patikino, jog savo pokalbyje su Rusijos prezidentu V.Putinu spalio 16 d. prašė nutraukti atakas prieš Ukrainos civilius gyventojus.
Be to, JAV vadovas paminėjo, kad tiek V.Putinas, tiek Volodymyras Zelenskis, jo žodžiais, „vienas kito nekenčia“.
