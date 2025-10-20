Izraelio kariuomenė: Raudonasis Kryžius išvyko atsiimti įkaito kūno Gazos Ruože

„Remiantis gauta informacija, Raudonasis Kryžius išvyko į susitikimo vietą Gazos Ruožo pietuose, kur jam bus perduotas karstas su mirusiu įkaitu“, – sakoma kariuomenės pranešime.
Anksčiau palestiniečių grupuotės „Hamas“ ginkluotas sparnas pranešė, kad pirmadienį grąžins dieną prieš tai rastą įkaito kūną pagal paliaubų susitarimą su Izraeliu.
„Ezzedine al Qassamo“ brigados teigė, kad „perduos Izraelio kalinio kūną, vakar ekshumuotą Gazos Ruože, 20 val. Gazos laiku“.
Izraelio ir „Hamas“ paliaubos įsigaliojo spalio 10 dieną.