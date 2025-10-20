Lrytas Premium prenumerata tik
Izraelio kariuomenė: Raudonasis Kryžius išvyko atsiimti įkaito kūno Gazos Ruože

2025 m. spalio 20 d. 20:54
Izraelio kariuomenė pirmadienį pranešė, kad Raudonasis Kryžius išvyko į Gazos Ruožo pietus paimti įkaito kūno. Tai bus jau 13-asis kūnas, grąžintas nuo JAV tarpininkautų paliaubų pradžios.
„Remiantis gauta informacija, Raudonasis Kryžius išvyko į susitikimo vietą Gazos Ruožo pietuose, kur jam bus perduotas karstas su mirusiu įkaitu“, – sakoma kariuomenės pranešime.
Anksčiau palestiniečių grupuotės „Hamas“ ginkluotas sparnas pranešė, kad pirmadienį grąžins dieną prieš tai rastą įkaito kūną pagal paliaubų susitarimą su Izraeliu.
„Ezzedine al Qassamo“ brigados teigė, kad „perduos Izraelio kalinio kūną, vakar ekshumuotą Gazos Ruože, 20 val. Gazos laiku“.
Izraelio ir „Hamas“ paliaubos įsigaliojo spalio 10 dieną.
