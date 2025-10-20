Karas Ukrainoje. Po Rusijos atakos – košmaras Dniepropetrovsko srityje: po žeme – beveik 200 žmonių

Numatomas JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino susitikimas Budapešte kelia pasipiktinimą Europoje.
Pasak ispanų dienraščio „El País“, šis susitikimas yra „tiesioginis įžeidimas Europos Sąjungai“, nes jis ne tik vyksta ES teritorijoje be jos dalyvavimo, bet ir pastato Europos lyderius bei NATO į nepatogią padėtį.
Leidinio teigimu, D. Trumpo ir V. Putino derybose bus aptariamas karas Ukrainoje – tačiau be ES atstovų.
„Briuselis reikalavo vietos prie derybų stalo, tačiau liko už borto ir dar turės apmokėti sąskaitą už paties viršūnių susitikimo organizavimą“, – rašo „El País“.
Vakarų šalių parama Ukrainai akivaizdžiai mažėja – tiek karinė, tiek finansinė pagalba išaugo į rimtą iššūkį Kyjivui. Kaip rašo Šveicarijos leidinys „Neue Zürcher Zeitung“ (NZZ), Jungtinės Valstijos, kurios ilgą laiką buvo didžiausios pagalbos teikėjos, nuo Donaldo Trumpo inauguracijos nebeskyrė Ukrainai nė cento.
Pasak leidinio, metų pirmojoje pusėje Europa dar sugebėjo iš dalies kompensuoti JAV pagalbos trūkumą. Tačiau dabar vis labiau ryškėja ribotumai – kai kurių ginklų tipų žemynas tiesiog negali tiekti nei dėl technologinių kliūčių, nei dėl gamybinių pajėgumų stokos.
Tai ypač matyti daugkartinio paleidimo raketų sistemų, artilerijos šaudmenų ir oro gynybos įrangos srityse.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad sudėtingiausias klausimas derybose dėl taikos bus teritorijos, tačiau pabrėžė, jog pirmiausia būtina pasiekti paliaubas. Apie tai jis kalbėjo per spaudos konferenciją po susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu Baltuosiuose rūmuose, skelbia „Ukrinform“.
„Mūsų pozicija tokia – pirmiausia turime pasiekti paliaubas. Turime atsisėsti, pasikalbėti ir suprasti, kur esame. Manau, tai pats svarbiausias pirmasis žingsnis“, – teigė V. Zelenskis.
