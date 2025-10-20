Šokiruojantis posūkis: V. Putinas sulaukė netikėtos pagalbos iš Europos

Šią žinią patvirtino Bulgarijos užsienio reikalų ministras Georgijus Georgijevas, bendraudamas su žurnalistais ES užsienio reikalų ministrų susitikimo Liuksemburge užkulisiuose.
Nors Bulgarija yra Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) narė, o TBT yra išdavęs arešto orderį Putinui, šalis vis tiek ketina leisti jam kirsti savo oro erdvę.
„Jeigu tikslas – taika, o viena iš sąlygų jai pasiekti yra toks susitikimas, logiška būtų padaryti viską, kad jis įvyktų. Kaip kitaip įmanoma susitikti, jei vienas iš dalyvių negali atvykti?“ – sakė ministras.
Šis pareiškimas jau sulaukė reakcijų tiek iš Europos politikų, tiek iš tarptautinių teisininkų, kurie primena, kad TBT nariai turi teisinį įsipareigojimą sulaikyti V. Putiną, jei jis įžengia į jų teritoriją.
Vladimiras PutinasDonaldas Trumpas (Donald Trump)Bulgarija
Rodyti daugiau žymių