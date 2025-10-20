Lrytas Premium prenumerata tik
Šokiruojantis posūkis: V. Putinas sulaukė netikėtos pagalbos iš Europos

2025 m. spalio 20 d. 23:20
Bulgarija paskelbė, jog pasirengusi suteikti oro koridorių Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, kad šis galėtų atvykti į planuojamą susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu Budapešte.
Šią žinią patvirtino Bulgarijos užsienio reikalų ministras Georgijus Georgijevas, bendraudamas su žurnalistais ES užsienio reikalų ministrų susitikimo Liuksemburge užkulisiuose.
Nors Bulgarija yra Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) narė, o TBT yra išdavęs arešto orderį Putinui, šalis vis tiek ketina leisti jam kirsti savo oro erdvę.
„Jeigu tikslas – taika, o viena iš sąlygų jai pasiekti yra toks susitikimas, logiška būtų padaryti viską, kad jis įvyktų. Kaip kitaip įmanoma susitikti, jei vienas iš dalyvių negali atvykti?“ – sakė ministras.
Šis pareiškimas jau sulaukė reakcijų tiek iš Europos politikų, tiek iš tarptautinių teisininkų, kurie primena, kad TBT nariai turi teisinį įsipareigojimą sulaikyti V. Putiną, jei jis įžengia į jų teritoriją.
