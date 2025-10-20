Vėl pranešama apie aukas Gazos Ruože per Izraelio apšaudymą

Izraelio kariuomenė paskelbė, kad kaimyniniame Šedžaijos kvartale pirmadienio rytą fiksuoti du atvejai, kai palestiniečiai įžengė į kariuomenės kontroliuojamą teritoriją ir ten priartėjo prie kareivių. Konkrečiai jie peržengė „geltonąją liniją“, už kurios pagal paliaubų susitarimą atsitraukė Izraelio pajėgos. Palestiniečiai kėlė grėsmę kariams, teigiama toliau. Todėl šie paleido šūvius į žmones, kariuomenė abiem atvejais kalbėjo apie teroristus.
Izraelio pajėgos kol kas nepateikė duomenų apie galimas aukas. Taip pat kol kas neaišku, ar šie incidentai susiję su tais, apie kuriuos pranešė WAFA. Nepriklausomai patikrinti abiejų pusių duomenų kol kas nėra galimybės.
Sunkiai pasiektos paliaubos tarp Izraelio ir islamistinio „Hamas“ judėjimo sekmadienį patyrė pirmąjį sunkų išbandymą. Pasak Izraelio kariuomenės, Gazos Ruožo pietuose buvo užpulti jos kariai, du žuvo.
Tada Izraelis surengė didžiausius oro antskrydžius nuo paliaubų pradžios spalio 10 d. Per juos, ligoninės duomenimis, žuvo 44 palestiniečiai. „Hamas“ neigia kaltinimus ir tikina, kad nėra susijusi su atakomis. Izraelio kariuomenė vėliau pranešė, kad po antskrydžių vėl laikosi paliaubų, tačiau ir toliau reaguos į bet kokį jų pažeidimą.
Gazos RuožasPalestina„Hamas“
