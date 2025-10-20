Žiniasklaida: po skandalingos informacijos apie D. Trumpo reikalavimus – JAV prezidento pareiškimas

Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi leidiniu „Rapid Response 47“ X tinkle. Skandalingą šaltinių paviešintą informaciją, kurią D. Trumpas puolė skubiai paneiginėti, galite rasti čia.
Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad derybose su Ukraina niekada nebuvo keliama Donbaso perdavimo Rusijai tema.
Pasak jo, abi pusės turėtų sutelkti dėmesį į paliaubų laikymąsi ir karo veiksmų fronte nutraukimą.
Interviu metu žurnalistas paklausė, ar su Ukrainos prezidentu buvo aptartas galimas „viso Donbaso pasidavimas“.
JAV prezidentas atsakė, kad tokios temos nėra ir negali būti, pabrėždamas, kad pirmiausia svarbu stabilizuoti fronto linijas ir sustabdyti smurtą.
Raginimas nutraukti karo veiksmus
Baltųjų rūmų vadovas pabrėžė būtinybę grąžinti pajėgas prie taikių veiksmų ir sustabdyti žmonių gyvybių netekimą. Jis pabrėžė, kad Donbaso teritorinis padalijimas turėtų atitikti dabartinę situaciją vietoje, kur, jo vertinimu, apie 78 proc. teritorijos jau kontroliuoja Rusija. Šių teritorijų klausimus bus galima išspręsti ateityje.
Kontekstas ir pareiškimai žiniasklaidoje
Anksčiau „Financial Times“ , remdamasis šaltiniais, pranešė, kad spalio 17 d. JAV prezidentas neva ragino Ukrainos vadovą sutikti su Maskvos sąlygomis, nurodydamas grasinimus tolesniu sunaikinimu.
Ataskaitoje teigiama, kad D. Trumpas tariamai reikalavo perduoti Donbaso kontrolę, kartodamas Rusijos pusės argumentus.
Dabar JAV prezidentas kategoriškai atmetė šiuos teiginius, pabrėždamas, kad derybos dėl Donbaso nebuvo vedamos tokia formuluote.
Primename, kad JAV prezidentas D. Trumpas pažymėjo, jog V. Putinas jau kontroliuoja tam tikras Ukrainos teritorijas ir, jo nuomone, ketina jas išlaikyti, pridurdamas, kad karo užbaigimo be reikšmingų teritorinių nuolaidų iš Maskvos pusės klausimas lieka atviras.
Pažymėtina, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė norą dalyvauti artėjančiame Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikime Budapešte, pabrėždamas, kad Maskvai reikia daryti rimtesnį spaudimą nei „Hamas“ neseniai sprendžiant konfliktą Gazos Ruože.
JAV prezidentasDonaldas Trumpas (Donald Trump)Volodymyras Zelenskis
