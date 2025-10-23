Lrytas Premium prenumerata tik
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Galingas sprogimas Rusijos gamykloje prie Uralo kalnų: žuvo mažiausiai 9 žmonės

2025 m. spalio 23 d. 08:25
Per sprogimą gamykloje Rusijos Kopeisko mieste, Uralo kalnų regione, žuvo mažiausiai devyni žmonės, o dar penki buvo sužeisti, ketvirtadienį pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS, remdamasi Čeliabinsko gubernatoriumi Aleksejumi Teksleriu.
Kol kas nebuvo galima patvirtinti pranešimų, kad į fabriką rėžėsi bepilotis orlaivis. A. Teksleris tinkle „Telegram“ paskelbtame įraše nenurodė paveiktos gamyklos tipo. Pasak vietos pranešimų, joje gaminama amunicija Rusijos kariuomenei.
Kopeiskas yra įsikūręs maždaug už 2 tūkst. kilometrų nuo Ukrainos ir yra netoli Rusijos sienos su Kazachstanu.
Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasarį Kyjivas vis dažniau bepiločiais orlaiviais taikosi į gamyklas ir energetikos objektus kaimyninės šalies gilumoje.
Ukrainos žvalgybos tarnybos taip pat vykdo sabotažo veiksmus, nukreiptus prieš Rusijos ginkluotės įmones.
