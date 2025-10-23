Konferencija
JD Vance'as: Izraelis neaneksuos Vakarų Kranto

2025 m. spalio 23 d. 15:22
Ketvirtadienį JAV viceprezidentas J. D. Vance'as pareiškė, kad Izraelis neaneksuos Vakarų Kranto. Dieną prieš tai Izraelio įstatymų leidėjai balsavo už tai, kad du įstatymų projektai dėl Vakarų Kranto aneksijos būtų toliau svarstomi.
„Jei tai buvo politinis triukas, jis buvo labai kvailas ir aš asmeniškai dėl to jaučiuosi įžeistas“, – sakė J. D. Vance'as, baigdamas vizitą Izraelyje.
„Vakarų Krantas nebus Izraelio aneksuotas, Trumpo administracijos politika yra tokia, kad Izraelis neaneksuos Vakarų Kranto, mes ir toliau laikysimės šios politikos“, – pridūrė jis.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio trečiadienį perspėjo Izraelį neaneksuoti Vakarų Kranto, sakydamas, kad parlamento veiksmai ir naujakurių smurtas kelia grėsmę Gazos Ruožo taikos susitarimui.
James David VanceJAVVakarų Krantas
