N. Maduro: Venesuela turi 5 000 rusiškų priešlėktuvinių raketų, skirtų atremti JAV

Vašingtonas, vykdydamas vadinamąsias kovos su narkotikais priemones, Karibų jūros regione dislokavo radarams nematomus karo lėktuvus bei laivus ir sunaikino mažiausiai aštuonis laivus, kurie, jo teigimu, gabeno narkotikus iš Venesuelos į JAV.
Venesuela pasmerkė šį dislokavimą kaip generalinę repeticiją prieš operaciją, kuria siekiama nušalinti N. Maduro, Vašingtono kaltinamą vadovavimu narkotikų karteliui.
Per televiziją transliuotos ceremonijos su aukšto rango kariuomenės vadais metu N. Maduro sakė, kad Venesuela turi Rusijos gamybos trumpojo nuotolio raketų „Igla-S“, – „ne mažiau kaip 5 000 jų pagrindinėse oro gynybos pozicijose, kad būtų užtikrinta taika“.
Raketos „Igla-S“, skirtos žemai skrendantiems lėktuvams numušti, naudojamos karinėse pratybose, kurias N. Maduro įsakė surengti reaguodamas į JAV karinę veiklą, įsiutinusią daugelio Lotynų Amerikos šalių vadovus.
Pentagonas pranešė Kongresui, kad JAV dalyvauja „ginkluotame konflikte“ su Lotynų Amerikos narkotikų karteliais, įvardydamas juos kaip teroristines grupuotes, o įtariamus kontrabandininkus – kaip „neteisėtus kovotojus“.
Ekspertai teigia, kad neteisminės egzekucijos yra neteisėtos, net jei jos vykdomos prieš pripažintus narkotikų prekeivius.
Įtampa regione išaugo, o Kolumbija atšaukė savo ambasadorių Vašingtone, kilus nemaloniems ginčams tarp jos kairiųjų pažiūrų prezidento Gustavo Petro ir JAV prezidento Donaldo Trumpo.
Trečiadienį D. Trumpas pareiškė, kad JAV dislokavimas smarkiai sumažino neteisėtų krovinių gabenimą jūromis ir yra pasirengęs atakuoti sausumoje veikiančius narkotikų prekeivius.
