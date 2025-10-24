Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Atkreipė dėmesį į D. Trumpo retoriką: V. Putino taktika atsisuko prieš jį patį

2025 m. spalio 24 d. 15:20
Lrytas.lt
Ukrainos saugumo ir bendradarbiavimo centro vadovas Dmitras Žmailas pareiškė, kad Vladimiras Putinas vaizduoja Donaldą Trumpą kvailiu. Anot jo, D. Trumpas atsikerta tuo pačiu: esą Ukraina smogia ne JAV, o NATO raketomis.
Daugiau nuotraukų (19)
D. Žmailas priminė neseniai įvykusią Ukrainos operacija Brianske, kai buvo panaudotos „Storm Shadow“ raketos. Tai iš orlaivio leidžiamos raketos, apie kurias kurį laiką nebuvo girdėti.
„V. Putinas jį vedžioja už nosies, vaizduodamas jį kvailiu, – pabrėžė D. Žmailas. – Tad šis panašia maniera atsako: „Amerikiečiai pardavė jas NATO, aljansas jomis disponuoja, nori – pasilieka, nori – perduoda Ukrainai, o aš čia niekuo dėtas.“
Eksperto teigimu, itin svarbu nevilkinti laiko ir sinchronizuoti partnerių veiksmus. Rusija mėgins „įšaldyti“ Ukrainą ir pagerinti savo padėtį fronte.
D. Žmailas pridūrė, kad retorika apie „Tomahawk“ kelia nerimą, nes parengimui esą reikia bent pusmečio. Tačiau visai tikėtina, jog procesas jau prasidėjo ir apie jį bus paskelbta, kai Ukrainos pajėgos bus pasirengusios.
D. Trumpas pranešė nusprendęs atšaukti anksčiau anonsuotą susitikimą su V. Putinu. Jis patikino, kad pokalbiai su V. Putinu vyksta, bet nieko neatneša.
Kalbėdamas apie „Tomahawk“ tiekimą Ukrainai, D. Trumpas pabrėžė parengimo sudėtingumą. „Kad išmoktume naudotis „Tomahawk“, reikia mažiausiai 6 mėnesių. Vienintelis būdas – kad juos leistume mes, bet to nedarysime“, – akcentavo D. Trumpas.
JAV taip pat įvedė naujas sankcijas Rusijos naftos sektoriui. Ribojimai palies „Rosneft“ ir „Lukoil“ įmones.
Apribojimai siejami su tuo, kad Rusija nerodo rimto įsipareigojimo taikos procesui dėl karo Ukrainoje.
Parengta pagal UNIAN inf.
UkrainaDonaldas Trumpas (Donald Trump)Vladimiras Putinas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.