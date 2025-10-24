D. Trumpas: aneksuodamas Vakarų Krantą, Izraelis netektų visos JAV paramos

D. Trumpas savo komentarus žurnalui „Time“ pateikė telefonu spalio 15 d., praėjus vos kelioms dienoms po jo inicijuoto paliaubų Gazos Ruože plano įsigaliojimo, tačiau jie buvo paskelbti tik ketvirtadienį.
„To nebus“, – atsakė D. Trumpas, paklaustas apie Izraelio raginimus aneksuoti Palestinos Vakarų Krantą, kurį Izraelis okupavo 1967 m.
„To nebus, nes aš daviau žodį arabų šalims. Jei tai įvyktų, Izraelis prarastų visą JAV paramą“, – pridūrė JAV prezidentas.
Trečiadienį Izraelio įstatymų leidėjai pateikė du įstatymų projektus, atveriančius kelią Vakarų Kranto aneksijai, o ketvirtadienį šį jų veiksmą pasmerkė tuo metu šalyje lankęsis JAV viceprezidentas J. D. Vance'as, pakartodamas D. Trumpo komentarus.
Ketvirtadienį paklaustas, ar jam kelia susirūpinimą šis balsavimas Izraelio parlamente, D. Trumpas žurnalistus Baltuosiuose rūmuose dar kartą užtikrino, kad pagrindo nerimauti nėra.
„Nesijaudinkite dėl Vakarų Kranto. Izraelis nieko nedarys su Vakarų Krantu“, – sakė JAV prezidentas.
Amerika išlieka svarbiausia Izraelio karine ir diplomatine sąjungininke.
Izraelio premjero Benjamino Netanyahu partija „Likud“ minėtą balsavimą boikotavo ir sukritikavo, nors jo valdančiosios koalicijos nariai Vakarų Kranto aneksijai pritaria.
Arabų ir musulmonų šalys, kurias JAV bandė įtikinti siųsti karius ir pinigus padėčiai Gazos Ruože stabilizuoti – pagrindiniam D. Trumpo paliaubų plano punktui – įspėjo, kad jos Vakarų Kranto aneksiją laiko raudona linija.
Ketvirtadienį Saudo Arabijos valstybinė žiniasklaida paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame balsavimą Izraelio parlamente pasmerkė daugiau nei dešimt šalių, įskaitant Saudo Arabiją, Jordaniją ir Turkiją.
M. Rubio, kuris buvo vienas iš kelių aukšto rango JAV valdžios atstovų, kurie pastarosiomis dienomis lankėsi Izraelyje, prieš atvykdamas įspėjo, kad aneksijos veiksmai kelia grėsmę ir taip trapioms paliauboms Gazos Ruože.
Tačiau po ketvirtadienio susitikimo su B. Netanyahu JAV valstybės sekretorius išreiškė tikėjimą, kad paliaubos nežlugs.
„Jaučiamės užtikrinti ir pasiektą pažangą vertiname teigiamai. Esaemus Iššūkius taip pat aiškiai suvokiame“, – sakė M. Rubio, praėjus vos kelioms valandoms po to, kai savo trijų dienų vizitą baigė JAV viceprezidentas.
JAV viceprezidentas balsavimą vadina labai kvailu
Baigdamas savo kelionę, J. D. Vance'as sukritikavo Izraelio parlamento balsavimą už dviejų aneksijos įstatymų projektų nagrinėjimą (reiškiantį, kad jie bus pateikti tolesniam svarstymui).
„Jei tai buvo politinis triukas, jis buvo labai kvailas ir aš asmeniškai dėl to jaučiuosi įžeistas“, – sakė J. D. Vance'as.
„Vakarų Krantas nebus Izraelio aneksuotas, Trumpo administracijos politika yra tokia, kad Izraelis neaneksuos Vakarų Kranto, mes ir toliau laikysimės šios politikos“, – pridūrė jis.
Greta M. Rubio po jų susitikimo ketvirtadienį stovėjęs Izraelio premjeras atkakliai vengė bet kokių užuominų apie įtampą su Vašingtonu, vadindamas JAV valstybės sekretorių „ypatingu Izraelio draugu“ ir sakydamas, kad vienas po kito vykstantys vizitai rodo pasitikėjimą ir glaudžią partnerystę.
Nuo karo Gazos Ruože pradžios, kai 2023 m. spalio 7 d. grupuotė „Hamas“ surengė karą išprovokavusį išpuolį, Vakarų Krante smarkiai padaugėjo smurto.
Ramaloje įsikūrusios palestiniečių sveikatos ministerijos duomenimis, nuo 2023 m. spalio Izraelio kariai ir naujakuriai nužudė beveik 1 tūkst. palestiniečių (įskaičiuojant tiek kovotojus, tiek civilius).
Per tą patį laikotarpį, remiantis oficialiais duomenimis, per palestiniečių išpuolius arba Izraelio operacijas žuvo mažiausiai 43 izraeliečiai, tarp jų – saugumo pajėgų nariai.
Palestiniečių savivalda (PA) kai kuriose Vakarų Kranto dalyse turi ribotą kontrolę.
Vadina sunkiu uždaviniu
Paliaubos Gazos Ruože sekmadienį susidūrė su kol kas sunkiausiu išbandymu, kai Izraelio pajėgos ten surengė atakas po to, kai teritorijoje buvo nužudyti du kariai. Pasak „Hamas“ kontroliuojamos Gazos sveikatos ministerijos, per Izraelio smūgius žuvo mažiausiai 45 palestiniečiai.
Gazos Nasero ligoninė pranešė, kad ketvirtadienį dėl Izraelio dronų smūgių Kan Juniso regione žuvo vienas žmogus.
Savo vizito metu J. D. Vance'as įspėjo, kad grupuotės „Hamas“ nuginklavimas ir Gazos Ruožos atstatymas bus „labai, labai sudėtinga užduotis“.
Pagal JAV prezidento 20 punktų taikos planą, Gazos Ruožą pereinamuoju laikotarpiu, kai iš jo pasitrauks Izraelio kariai, prižiūrės tarptautinės saugumo pajėgos, sudarytos iš sąjungininkių arabų ir musulmonų šalių karių.
Aptarti susitarimų dėl Gazos Ruožo pokario metu ketvirtadienį Egipte taip pat buvo susitikusios „Hamas“ ir jos konkurentės dėl valdžios šioje teritorijoje „Fatah“ delegacijos, pranešė Egipto valstybinė naujienų agentūra „Al-Qahera News“.
Nepakanka maisto
Per dvejus karo metus namus praradusių Gazos Ruožo civilių gyventojų padėtis toliau išlieka itin sunki.
„Karo metu bijojome mirti, o dabar bijome gyventi po jo“, – sakė 42-ejų Maheras Abu Wafahas.
„Mūsų gyvenimas ir mūsų vaikų ateitis mums slysta iš rankų prieš mūsų akis. Mes tiesiog norime stabilaus gyvenimo“, – pridūrė vyras.
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ketvirtadienį pranešė, kad nuo paliaubų įsigaliojimo Gazos Ruožą pasiekiančios pagalbos apimtis beveik nepadidėjo, o badas pastebimai nemažėja.
„Padėtis išlieka katastrofiška, nes gaunama pagalba yra nepakankama“, – žurnalistams sakė PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas, apgailestavęs, kad alkio problema nesumažėjo, nes gyventojams nepakanka maisto.
