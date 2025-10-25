Karas Ukrainoje. Skelbia, kad V. Putinui baigiasi pinigai, idėjos ir kariai – štai ko dabar reikia imtis

Netikėtas JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimas įvesti naujas sankcijas Rusijai nustebino daugelį – įskaitant ir dalį Baltųjų rūmų.
Tačiau, kaip praneša CNN, tai buvo palaipsniui atsiradęs suvokimas, kad Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino pozicija dėl karo Ukrainoje pabaigos nuo susitikimo Aliaskoje reikšmingai nepasikeitė.
Pasak aukšto rango Baltųjų rūmų pareigūno, nebuvo jokio konkretaus momento, kuris dramatiškai pakeistų D. Trumpo nuomonę. Jo požiūrį, esą, paveikė pakartotiniai nusivylimai, kai JAV prezidentas matė, kad V. Putinas akivaizdžiai nenori nutraukti karo.
„Mėnesių mėnesius D. Trumpas patarėjams kartojo, esą vieną dieną nuspręs, kad atėjo metas imtis griežtesnių veiksmų prieš Rusiją. Ir dabar prezidentas užsiminė, kad jo nuojauta sako, jog metas keisti kryptį V. Putino atžvilgiu“, – rašoma straipsnyje.
Kaip žinoma, vos keliomis valandomis prieš sankcijų paskelbimą Rusija smogė vaikų darželiui Charkive.
„Šios priemonės buvo gerų pokalbių su V. Putinu kulminacija, laikraščių skaitymas ir Rusijos masinių bombardavimų Ukrainoje stebėjimas“, – CNN teigė aukštas Baltųjų rūmų pareigūnas.
Be to, pažymima, kad imtis šių veiksmų D. Trumpą motyvavo jo sėkmė Gazoje, kuri, jo manymu, tapo įmanoma tik padidinus spaudimą Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu.
„Griežtumas lėmė veiksmus“, – teigė pareigūnas.
