Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Hučių sukilėliai įsiveržė į JT biurą Jemeno sostinėje

2025 m. spalio 26 d. 20:14
Su Jemeno hučių sukilėliais siejami ginkluoti asmenys įsiveržė į Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro (JTVPK) biurą šalies sostinėje Sanoje ir atėmė dalį elektroninių prietaisų.
Daugiau nuotraukų (1)
Vietinis šaltinis naujienų agentūrai dpa sakė, kad į Jungtinių Tautų (JT) biurą įsiveržę asmenys ilgai krėtė patalpas ir kelioms valandoms sulaikė dalį vietinių šio biuro darbuotojų, kurie buvo paleisti po apklausos.
Biuras buvo nusiaubtas, paimti elektroniniai prietaisai ir duomenų bazė su informacija apie JTVPK naudos gavėjus.
Šeštadienį hučiai įsibrovė į kelis JT biurus, įskaitant JT pasiuntinio Jemene, Maisto ir žemės ūkio organizacijos ir į kelių Pasaulio maisto programos darbuotojų namus.
Šaltinis teigia, kad du šeštadienį sulaikyti darbuotojai nebuvo paleisti.
Hučių sukilėliai prieš JT agentūras veikia nuo rugpjūčio. Jie suėmė daug darbuotojų ir įsiveržė į JT biurus Jemeno sostinėje. Grupuotės vadas Abdelis Malekas al Houthi prieš tai kaltino JT priklausančias organizacijas „užsiimant šnipinėjimu ir agresyvia veikla“.
Praėjusią savaitę JT paskelbė, kad hučiai Sanoje savavališkai sulaikė ir nepaleidžia 53-ų JT darbuotojų.
šiitai hučiaiJemenassukilėliai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.