Hučių sukilėliai įsiveržė į JT biurą Jemeno sostinėje

Vietinis šaltinis naujienų agentūrai dpa sakė, kad į Jungtinių Tautų (JT) biurą įsiveržę asmenys ilgai krėtė patalpas ir kelioms valandoms sulaikė dalį vietinių šio biuro darbuotojų, kurie buvo paleisti po apklausos.
Biuras buvo nusiaubtas, paimti elektroniniai prietaisai ir duomenų bazė su informacija apie JTVPK naudos gavėjus.
Šeštadienį hučiai įsibrovė į kelis JT biurus, įskaitant JT pasiuntinio Jemene, Maisto ir žemės ūkio organizacijos ir į kelių Pasaulio maisto programos darbuotojų namus.
Šaltinis teigia, kad du šeštadienį sulaikyti darbuotojai nebuvo paleisti.
Hučių sukilėliai prieš JT agentūras veikia nuo rugpjūčio. Jie suėmė daug darbuotojų ir įsiveržė į JT biurus Jemeno sostinėje. Grupuotės vadas Abdelis Malekas al Houthi prieš tai kaltino JT priklausančias organizacijas „užsiimant šnipinėjimu ir agresyvia veikla“.
Praėjusią savaitę JT paskelbė, kad hučiai Sanoje savavališkai sulaikė ir nepaleidžia 53-ų JT darbuotojų.
šiitai hučiaiJemenassukilėliai
Rodyti daugiau žymių