Pasaulis Konfliktai ir saugumas

Rusijoje – masinė ataka: Maskvos srityje atakuojami kariniai aerodromai, pranešama apie sprogimus

2025 m. spalio 26 d. 19:40
Lrytas.lt
Rusijos Federacijos Maskvos srityje, netoli aerodromo, kuriame dislokuota Rusijos strateginė aviacija, girdėjosi sprogimai. Taip pat puolami Šaikovkos aerodromas ir Kalugos oro uostas Rusijos Federacijos Kalugos srityje.
Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi Kovos su dezinformacija centro vadovo Andrijaus Kovalenkos ir Rusijos žiniasklaidos pranešimu.
„Maskvos srityje ir kituose Rusijos Federacijos regionuose puolami kariniai aerodromai“, – trumpai, nesileisdamas į detales, rašė A. Kovalenko.
Tuo tarpu Rusijos žiniasklaida pateikia daugiau informacijos. Maskvos kanalų teigimu, bepiločiai orlaiviai tariamai atakavo aerodromą, kuriame dislokuoti Rusijos okupantų strateginiai lėktuvai – Tu-160, Tu-95MS ir Tu-22M3 bombonešiai.
Rusai neįvardija užpulto aerodromo pavadinimo. Tačiau Maskvos srityje nėra daug karinių aerodromų – ​​pavyzdžiui, garsiausi iš jų, kuriuose gali būti dislokuota strateginė aviacija, yra Čkalovskis ir Kubinka.
Be Maskvos srities, sprogimai girdėti ir Kalugos srityje. Ten buvo atakuojamas Šaikovkos aerodromas, kuriame dislokuoti bombonešiai Tu-22M3, taip pat vietinis Kalugos oro uostas. Regione paskelbtas „Kilimo“ planas.
Reikėtų pažymėti, kad spalio 26 d. internete pasirodė žemėlapis, kuriame neva parodyta Maskvos oro gynybos sistemų vieta. Diagramoje kompleksų vietos pavaizduotos skirtingomis spalvomis.
Rusai, kaip paaiškėja, „perkelia“ kompleksus iš vienos vietos į kitą. Tuo pačiu metu, rugpjūčio 5 d., tapo žinoma, kad Rusijos Federacija stato naują oro gynybos žiedą aplink Maskvą. Tuo metu palydovai užfiksavo daugiau nei 15 pozicijų.
Reikėtų pridurti, kad Gynybos ministerijos GUR vadovas Kirilas Budanovas spalio 25 d. interviu Italijos žiniasklaidai pareiškė, jog Rusijos oro gynyba nesugeba atremti Ukrainos dronų atakų. Pasak jo, problemos su dronais, skverbiančiais giliai į Rusiją, egzistuoja tik pasienyje, tačiau kuo toliau, tuo mažiau oro gynybos pajėgų.
Maskvadronaikaras Ukrainoje
