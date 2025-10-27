JAV prezidentas Donaldas Trumpas pakartojo, kad su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu susitiks tik tuo atveju, jei žinos, kad bus sudarytas susitarimas dėl Ukrainos.
„Turiu žinoti, kad sudarysime susitarimą. Neketinu gaišti laiko“, – sekmadienį lėktuve „Air Force One“ žurnalistams pareiškė D. Trumpas, paklaustas, ką Rusija turės padaryti, kad jis perkeltų planuotą susitikimą su V. Putinu.
Rusija pareiškė, kad sprendimas dėl karo, kurį Rusija vykdo prieš Ukrainą, gali būti rastas gana greitai. Tačiau tam Kremlius reikalauja įvykdyti tris sąlygas.
Atitinkamą pareiškimą televizijos kanale „Fox News“ padarė Rusijos vado Vladimiro Putino pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas, kuris atvyko su vizitu į Jungtines Amerikos Valstijas. Vieną iš aspektų, kuriuos reikia suderinti, jis į įvardijo saugumo garantijas Ukrainai.
„Aš daugiausia dėmesio skiriu ekonomikai, investicijoms ir bendriems santykiams su JAV, taip pat siekiu užtikrinti, kad dialogas tęstųsi. Tačiau manau, kad yra keletas elementų. Vienas iš jų – saugumo garantijos Ukrainai. Rusija pasakė „taip“, Rusija yra atvira saugumo garantijoms Ukrainai“, – sakė jis.
K. Dmitrijevas taip pat paminėjo Ukrainos teritorijų klausimą, pasinaudodamas propagandistų nuvalkiotu naratyvu apie „puolimą prieš rusakalbius gyventojus“, kuriuo Rusija nuolat bando pateisinti puolimą prieš kaimyninę valstybę.
Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris spalio 24 d. pareiškė, kad „norinčiųjų koalicija“ parengė taikos planą Ukrainai iki 2025 metų pabaigos. Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasi „Sky News“ .
„Mes kartu parengėme konkretų planą iki metų pabaigos. Visų pirma, padarysime viską, kad pašalintume Rusijos naftą ir dujas iš pasaulinių rinkų. Raginame visus įgyvendinti šias sankcijas ir sumažinti priklausomybę“, – pabrėžė jis.
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
