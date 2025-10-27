Po Izraelio atakos pietinėje Gazos Ruožo dalyje pranešama apie vieną žuvusįjį

Šaltiniai iš Nasero ligoninės Kan Junise pranešė, kad žuvęs žmogus buvo vyras.
Situaciją pakomentuoti paprašyta Izraelio kariuomenė pranešė šiuos pranešimus tirianti.
Palestiniečių naujienų agentūra WAFA skelbia, kad Izraelio kariuomenė paleido bepiloti orlaivį į Abasan al Kabiros gyventojų grupelę, kuri po paliaubų įsigaliojimo norėjo apžiūrėti savo namus.
Pasak jos, keli žmonės dėl šios atakos patyrė sunkius sužalojimus.
Šių teiginių kol kas nebuvo galima patikrinti nepriklausomuose šaltiniuose.
Į rytus nuo Kan Juniso įsikūrusį Abasan al Kabiros miestą kontroliuoja Izraelio kariuomenė, jis yra už vadinamosios „geltonosios linijos“, už kurios kariuomenė pasitraukė pagal susitarimą dėl ugnies nutraukimo.
Izraelio kariuomenė savo ruožtu teigia nuo spalio 10 d., kai įsigaliojo dabartinės paliaubos tarp Izraelio ir palestiniečių ekstremistinės organizacijos „Hamas“, šaudžiusi į asmenis, kurie įėjo į kariuomenės kontroliuojamą teritoriją ir priartėjo prie ten esančių karių.
