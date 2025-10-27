Rusijoje – padegimų „epidemija“: naikinama svarbi Rusijos logistika

Pasak šaltinių, per pastarąją savaitę Rusijoje sustiprėjo elektros skydinių ir kitų infrastruktūros komponentų, susijusių su Kremliaus agresija prieš Ukrainą, padegimų ir „savaiminių užsidegimų“ epidemija.
Ukrainos žvalgybos šaltinių duomenimis, staigūs gaisrai svarbiausiuose Rusijos logistikos ir energijos tiekimo mazguose kilo beveik visoje agresoriaus šalies teritorijoje.
Visų pirma vien per pastarąją savaitę elektros skydinės, elektroniniai įrenginiai, kurie atsakingi už geležinkelio sistemos valdymą ir ryšių bokštai degė Maskvoje, Irkutsko srityje, Vologdoje, Sterlitamake, Kalačinske, Pionerskoje, Zarečnoje, Krasnoselje, Marmornyje ir kt.
Vietos pasipriešinimo judėjimo atstovai padeginėjo infrastruktūrą naudodami žibalą ir kitus degiuosius skysčius, fiksuodami tai vaizdo įrašuose.
Dėl tokių veiksmų rusai neturi elektros ir ryšių, o Rusijos kariuomenė patiria logistinių sunkumų.
„Staigūs padegimai bei netikėti sprogimai vis dažniau pasitaiko ir plinta visoje Rusijoje. Jų bus daugiau, infrastruktūra degs ryškiau, o rusų namuose, priešingai, bus tamsiau“, – praneša pasipriešinimo judėjimo atstovai.
Sekmadienį pasipriešinimo judėjimas „ATESH“ pranešė apie sėkmingą sabotažą laikinai okupuotoje Krymo teritorijoje.
Jų agentai išjungė relės įrangą geležinkelio linijoje netoli Armiansko, dėl to buvo sustabdyti traukiniai, kuriais okupantai tiekė amuniciją ir įrangą į frontą.
Parengta pagal „RBC-Ukraine“ inf.