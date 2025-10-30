D. Trumpui nurodžius JAV pradėti branduolinius bandymus, Rusija pareiškė tokių ginklų nebandžiusi

Kremlius pareiškė, kad jo atlikti branduolinių ginklų – kruizinės raketos „Burevestnik“ ir povandeninio drono „Poseidon“ – bandymai nebuvo tiesioginiai atominio ginklo bandymai.
Abi šalys laikosi de facto moratoriumo dėl branduolinių kovinių užtaisų bandymų, nors Rusija reguliariai rengia karines pratybas, kuriose naudojamos sistemos, galinčios nešti tokią ginkluotę.
„Kalbant apie drono „Poseidon“ ir raketos „Burevestnik“ bandymus, mes tikimės, kad informacija prezidentui Trumpui buvo perduota teisingai“, – per kasdienę spaudos konferenciją žurnalistams, tarp kurių buvo ir naujienų agentūros AFP korespondentas, sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
„Tai jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip branduolinis bandymas“, – pridūrė jis.
D. Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad, atsakydamas į atitinkamus kitų valstybių veiksmus, jis nurodė tokius bandymus pradėti ir JAV.
„Atsižvelgdamas į kitų šalių bandymų programas, aš nurodžiau Karo departamentui lygiomis teisėmis pradėti ir mūsų branduolinių ginklų bandymus“, – ketvirtadienį socialiniuose tinkluose rašė jis.
Tačiau kol kas neaišku, ar D. Trumpas omenyje turėjo branduolinių kovinių užtaisų bandymus, paskutinį kartą JAV vykdytus 1992 m., ar ginklų sistemų, galinčių nešti atominius sprogmenis, bandymus.
Kremlius ketvirtadienį užsiminė, kad, jei Trumpas įsakys atlikti atominio ginklo bandymą, jis taip pat išbandys savo branduolinius kovinius užtaisus.
„Jei kas nors nesilaikys moratoriumo, Rusija imsis atitinkamų veiksmų“, – sakė D. Peskovas.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ne kartą teigė, kad jei Jungtinės Valstijos vėl pradės branduolinių ginklų bandymus, Rusija atsakys tuo pačiu.
1996 m. abi šalys pasirašė Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutartį, kuri draudžia bet kokius branduolinius bandymus, kurie gali būti vykdomi tiek kariniais, tiek civiliniais tikslais, tačiau šios sutarties neratifikavo.
Paskelbdamas apie neseniai atliktus bandymus, V. Putinas pasigyrė, kad naujieji Rusijos branduoliniai ginklai gali pasiekti bet kurį pasaulio žemyną, o gynybos sistemos negali jų įveikti.
Stokholmo tarptautinio taikos tyrimų instituto (SIPRI) duomenimis, Rusijoje ir Jungtinėse Valstijose yra 90 procentų pasaulio branduolinio ginklo arsenalo, arba apie 11 tūkst. branduolinių kovinių užtaisų.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Vladimiras PutinasRusija
