JAV smogė tariamai narkotikus gabenusiam laivui – 4 žmonės žuvo

Kaip ir kitos atakos, pastarosiomis savaitėmis įvykdytos prezidentui Donaldui Trumpui tęsiant prieštaringai vertinamą kovos su narkotikais kampaniją, kurios metu jau žuvo mažiausiai 62 žmonės, šis smūgis taip pat buvo suduotas tarptautiniuose vandenyse, platformoje „X“ paskelbė P. Hegsethas.
P. Hegseth‘as paskelbė vaizdo įrašą, kuriame buvo matyti vandenyje plūduriuojantis kateris, kuris netrukus sprogęs užsiliepsnojo.
Kaip ir pirmiau JAV vyriausybės paskelbtuose vaizdo įrašuose, kai kurios laivo dalys buvo užtušuotos, todėl neįmanoma tiksliai nustatyti, kiek gi žmonių buvo jame.
„Mūsų žvalgybos tarnybos duomenimis, šis laivas, kaip ir visi kiti, dalyvavo gabenant neteisėtą narkotikų kontrabandą, plaukė žinomu narkotikų kontrabandininkų maršrutu ir plukdė narkotikus“, – sakė P. Hegsethas.
Tokie vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti laivams suduoti smūgiai – vienintelis Vašingtono pateiktas įrodymas, kad jo taikiniai neva gabeno narkotikų kontrabandą ar kėlė grėsmę Jungtinėms Valstijoms.
Kruvinas trečiadienio išpuolis įvyko praėjus dviem dienoms po to, kai rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje keturiems laivams buvo suduota serija smūgių, kurių metu žuvo 14 žmonių ir tik vienam pavyko išgyventi.
JAV paprašė Meksikos pabandyti išgelbėti išgyvenusįjį, tačiau Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum trečiadienį pranešė, kad pastangos jį surasti buvo bergždžios.