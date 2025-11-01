Karas Ukrainoje. Prakalbo apie didelę krizę – įspėja, kokia dabar realybė fronte

JAV atšaukė planuotą prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimą Budapešte po to, kai iš Kremliaus sulaukė memorandumo, kuriame išdėstyti bekompromisiai reikalavimai Ukrainos atžvilgiu, rašo portalas „TVP World“, remdamasis penktadienį dienraštyje „Financial Times“ paskelbta informacija.
Pasak „Financial Times“, sprendimas atšaukti viršūnių susitikimą buvo priimtas po įtempto pokalbio telefonu tarp Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo ir JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio.
Pasibaigus pokalbiui M. Rubio pranešė D. Trumpui, kad Maskva nerodo jokio noro derėtis.
Praėjus kelioms dienoms po to, kai D. Trumpas ir V. Putinas sutarė susitikti Vengrijos sostinėje, kad aptartų, kaip užbaigti Rusijos karą Ukrainoje, Rusijos užsienio reikalų ministerija, pasak britų dienraščio, nusiuntė Vašingtonui memorandumą.
Jame Kremlius pabrėžė seniai kartojamus reikalavimus, kad būtų sprendžiamos, kaip Rusijos prezidentas jas vadina, „pagrindinės jo invazijos priežastys“.
Į tai įeina tokie reikalavimai, kaip teritorinės nuolaidos, drastiškas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sumažinimas ir garantijos, kad ji niekada neprisijungs prie NATO.
Tuo metu JAV prezidentas buvo pareiškęs pritariantis Ukrainos raginimui nedelsiant nutraukti ugnį ir sustoti ties dabartinėmis fronto linijomis, pažymi „Financial Times“.
