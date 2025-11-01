Bepiločio orlaivio pilotas, palikęs Pokrovską, teigia, kad Ukrainos gynėjai miesto priešakinėse linijose yra „iš esmės jau apsupti“ dėl nuolatinio Rusijos pajėgų įsiskverbimo.
Rusijos pajėgos Pokrovske naudoja „Browno judėjimo“ taktiką – apeina priekines pozicijas ir mažomis grupėmis infiltruojasi į užnugarį.
Tai priverčia užnugario dalinius įsitraukti į susišaudymus ir trukdo dronų pilotams veikti efektyviai. Taip priešas gali toliau tęsti įsiskverbimą.
Analitikai teigia, kad Pokrovsko žlugimas automatiškai reikštų Myrnohrado praradimą. Didžiausia grėsmė šiam miestui – visiškas logistinių kelių atkirtimas, kurie jau yra kontroliuojami priešo ugnies.
"Hromadske" kalbintas vyresnysis karininkas įspėjo apie rimtą 1 tūkst. - 1,5 tūkst. karių apsupties grėsmę tuo atveju, jei nebus skubiai pertvarkytos pajėgos. Kai kurie pareigūnai mano, kad situaciją ištaisyti jau per vėlu.
Karinė vadovybė teigia, kad papildomų dalinių smūgio ir paieškos operacijos vis dar gali išgelbėti situaciją.
32-osios brigados ryšių skyriaus vadovas Ivanas Stoliarčiukas pabrėžė, kad specialiosios pajėgos neišgelbės miesto, jei mechanizuotosios brigados nesuvaldys flangų ir logistikos, kuri šiuo metu yra sudėtinga, bet dar neatkirsta.
Penktadienį žurnalo „The Economist“ žurnalistas Oliveris Carrollas paskelbė, kad Ukrainos kariuomenė pradėjo kontrpuolimą Pokrovsko rajone.
Jis paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti sraigtasparniai, besileidžiantys vietovėse, kurios, okupantų teigimu, yra valdomos rusų kariuomenės.