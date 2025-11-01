Mūšiai fronte virto žaidimu: už sėkmingus smūgius – apdovanojimas taškais

Už surinktus taškus operatoriai gali įsigyti įrangos per vidinę ginklų parduotuvę „Brave1 Market“. Ukrainos vyriausybei artimi pareigūnai tvirtina, kad tokia varžybų forma motyvuoja karius.
„Sužeistas rusų karys? 8 taškai. Nužudymas? Tai — 12 taškų. Rusų drono pilotas kainuoja brangiau. Sužeidimas — 15 taškų, sunaikinimas — 25. Gyvo rusų kario sugavimas dronu — didžiausias laimėjimas. Jis vertas 120 taškų“, – rašo dienraštis.
Geresnė įranga, kurią dalinys gali įsigyti, kainuoja daugiau taškų.
Sistemos kūrėjai teigia, esą ši užtikrina, kad resursai keliautų tiems padaliniams, kurie jais geriausiai naudojasi.
Tai — tradicinių karių apdovanojimų, tokių kaip medaliai ir paaukštinimai, momentinė versija skaitmeninėje eroje. Suteikiama greita pasitenkinimo dozė, o laimėjimai nukreipiami karinėms reikmėms, rašo „The New York Times“.
„Tai padeda sustabdyti priešą,“ – portalui sakė skaitmeninių technologijų ministras Mykhailo Fedorovas. – „Jei tai pridės papildomos motyvacijos mūsų kariuomenei, mes su malonumu remsime šią programą.“
Programoje jau dalyvauja daugiau nei 400 dronų komandų. Kai kurie pėstininkų daliniai, neturėję pilnaverčių dronų vienetų, jas įkūrė, kad galėtų dalyvauti taškų sistemoje ir gauti įrangos.
Varžybose taškai skiriami tiek už rusų karių, tiek už jų technikos taikinius. Sunaikinus rusų daugkartinių raketų paleidimo sistemą, galima gauti iki 70 taškų.
Tanko sunaikinimas — 40 taškų, o jo apgadinimas — 20 taškų.
„Pastaruoju metu labai retai pavyksta aptikti priešo techniką,“ – sakė drono pilotas, slaptyvardžiu „Red“. – „Ir jeigu, pavyzdžiui, iš miško išlenda kokia technika, visa eilė dronų laukia — iš esmės pasiruošę ją atakuoti.“
„Achilo kulno“ būrio vadas Jurijus Fedorenko teigė, kad Ukrainos kariai turi nužudyti arba sunkiai sužaloti iki 25 tūkst. rusų karių per mėnesį.
Tuomet sunaikinama tiek pat kareivių, kiek Rusija mobilizuoja per mėnesį. Kiekvienam rusų pėstininkui reikia bent dviejų atakos dronų, arba mažiausiai 50 tūkst. per mėnesį.
Tiek vadai, tiek kariai sako, kad taškų sistema jiems suteikė papildomos motyvacijos fronte.
„Mes esame orientuoti į priešo sunaikinimą, į tikrus taikinius, į užduoties vykdymą“, – sakė dronų vadas, slaptyvardžiu „Stan“. „Mes einame ten, kur esame reikalingi, o ne vejame taškų.“
Visgi konkurencija gali būti motyvuojanti — ji skatina rungtyniauti tarp dronų operatorių, kas greičiau pataikys į taikinį mūšio lauke.
„Žinoma, būdavo atvejų, kai mes ginčijomės grupėse dėl taškų“, – sakė „Stan“. „Pavyzdžiui, numuštą automobilį atakavo kelios dronų grupės. Mes ginčijomės, kas pataikė pirmas. Sakėme: tai buvo mūsų taikinys! Neliesk jo.“
Sistemoje vis dar pasitaiko trūkumų. Kai kurie padalinių vadai teigė, kad nauji dronai neatkeliauja pakankamai greitai, o kai kurie kariai skundėsi, kad sistema apdovanoja už sunaikintą rusų techniką, kuri, jų nuomone, nevertė nė vieno taško.