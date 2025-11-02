Ukraina šiuo metu gali užgesinti gaisrą tik vienoje kryptyje ir tuo pačiu paaukodama kitas. Tokią žinią paskelbė prancūzų laikraštis „Le Figaro“.
Rašoma, kad skirtingose fronto linijose nuo Kupiansko iki rytinės Dnipropetrovsko regiono dalies kilusios krizės atskleidžia didėjantį Ukrainos kariuomenės trūkumą. „Le Figaro“ nurodė, kad Ukrainos kariuomenei jau dabar trūksta pajėgumų, kad atlaikytų Rusijos pajėgas visuose svarbiausiuose taškuose.
Pagal situaciją analizuojančio „Deep State“ stebėjimo projektą, apie 80 procentų Pokrovsko teritorijos jau dabar yra „pilkojoje zonoje“. Ši situacija kelia grėsmę ir kaimyniniam Myrnohradui.
Pasak „Le Figaro“, dauguma karybos analitikų mano, kad Pokrovsko-Myrnohrado aglomeracija jau pasmerkta žlugti. Todėl artimiausiomis savaitėmis galima tikėtis manevro, kuriuo siekiama išvesti Ukrainos karius iš šios „kišenės“, siekiant išvengti nereikalingų nuostolių.
Teoriškai Ukraina jau turi naujų įtvirtinimų į šiaurę nuo Pokrovsko. Tačiau klausimas, ar Ukrainos ginkluotosios pajėgos turi pakankamai pėstininkų, kad užimtų ir išlaikytų šiuos įtvirtinimus. Jai nuolat kelia nerimą didelis darbo jėgos trūkumas.
Vadinamasis Dobropilijos proveržis, įvykęs rugpjūtį ir galutinai išspręstas tik spalio pabaigoje, buvo būtent to rezultatas: rusai rado skylę Ukrainos gynyboje ir į ją įtraukė daug pėstininkų.
Lygiagrečiai su mūšiu dėl Pokrovsko, Ukrainos gynybos linijose Kupianske ir rytinėje Dniepropetrovsko srityje kyla krizė, kelianti grėsmę Huliapolei Zaporižėje. Rusai taip pat tiesiogiai kelia grėsmę Kostiantynivkai, Lymanui ir Severskui.
Visa tai kelia abejonių dėl Ukrainos gebėjimo išlaikyti Slovjansko-Kramatorsko-Kostiantynivskos aglomeraciją – paskutinį Ukrainos kontroliuojamą Donbase esantį miestų grupelę.
Pasak su „Le Figaro“ kalbėjusiu ir anonimiškumą išlaikyti norėjusio Prancūzijos kariuomenės pareigūno, Ukrainos kariuomenė dabar susiduria su „prioritetiniu perkrovimu“.
„Tai yra didėjančio karinio silpnumo simptomai. Jei ukrainiečiams pavyks stabilizuoti vieną sektorių, tai įvyks kitų trijų sąskaita, kurie netrukus žlugs“, – pesimistiškai apibendrino jis.
