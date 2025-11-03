Lrytas Premium prenumerata tik
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Dronų grėsmės akivaizdoje ES svarsto plėsti „Frontex“ įgaliojimus

2025 m. lapkričio 3 d. 13:42
Europos Sąjungos (ES) šalys svarsto planus išplėsti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros „Frontex“ įgaliojimus, kad ši galėtų padėti stebėti oro erdvę ir apsaugoti kritinę infrastruktūrą.
Apie tai pirmadienį pranešė leidinys „Euractiv“, remdamasis konfidencialiais Europos Vadovų Tarybos dokumentais.
Ši diskusija vyksta didėjant susirūpinimui dėl pastaraisiais mėnesiais įvykusios virtinės dronų įsiveržimų į Europos oro erdvę.
Pasak minėto dokumento, ES sostinės diskutuoja, ar „Frontex“ turėtų prisiimti papildomas atsakomybes kovoti su hibridinėmis grėsmėmis – nuo oro erdvės pažeidimų iki strateginių objektų apsaugos.
Apie „Frontex“ įgaliojimų peržiūrą, kuri numatyta kitąmet, šių metų pradžioje pirmą kartą paskelbė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.
Ambasadoriai šį klausimą turėtų aptarti lapkričio 5 d. numatytame techniniame susitikime. Šiuo metu „Frontex“ prisideda prie ES šalių išorės sienų apsaugos teikdama pagalbą vietoje, kovodama su tarpvalstybiniu nusikalstamumu, rinkdama informaciją ir padėdama grąžinimo procedūrose.
Kaip anksčiau rašė ELTA, sekmadienio vakarą virš Belgijos Kleine Brogelio karinės bazės, kurią naudoja NATO pajėgos, buvo pastebėti keturi bepiločiai orlaiviai, o dieną anksčiau – dar kelios didelės bepilotės skraidyklės.
Sekmadienį pastebėjus droną trumpam buvo sustabdyti skrydžiai Vokietijos Brėmeno miesto oro uoste.
