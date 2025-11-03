Konferencija
Pete‘as Hegsethas apsilankė Šiaurės ir Pietų Korėjos pasienyje

2025 m. lapkričio 3 d. 13:20
Pentagono vadovas Pete‘as Hegsethas pirmadienį atvyko į Šiaurės ir Pietų Korėjos pasienį – tai pirmas kartas per aštuonerius metus, kai JAV gynybos sekretorius surengė tokį vizitą.
Pietų Korėjos gynybos ministras Ahn Gyu-backas lydėjo savo kolegą iš JAV į Panmundžomą – vienintelę vietą, kur abiejų Korėjų kariai stovi veidu vienas į kitą, o prieš tai jiedu aplankė kalvą, vadinamą Ouellette‘o stebėjimo postu.
Ahnas ir P. Hegsethas „dar kartą patvirtino stiprią jungtinę gynybos poziciją ir glaudų Pietų Korėjos bei JAV bendradarbiavimą“, sakoma Pietų Korėjos gynybos ministerijos pareiškime.
P. Hegsetho vizitas surengtas po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas per savo kelionę po Aziją praėjusią savaitę ne kartą siuntė Šiaurės Korėjos lyderiui Kim Jong Unui signalus apie norą atnaujinti santykius, bet Pchenjanas į juos neatsakė.
Paskutinį kartą D. Trumpas su Kimu susitiko per savo pirmąją kadenciją, 2019 m. birželį nuvykęs į Panmundžomą.
Jis tapo pirmuoju pareigas einančiu JAV prezidentu, įkėlusiu koją į Šiaurės Korėją, kai trumpam kirto sieną, o po to grįžo su Kimu į dvišalį susitikimą.
Prieš D. Trumpo vizitą jo gynybos vadovas Jamesas Mattisas 2017 m. spalio mėnesį buvo nuvykęs į abi Korėjas skiriančią demilitarizuotąją zoną.
